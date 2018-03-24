T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (5)

ÇAY DAVETİNİ KIRMADI Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep'te, Şahinbey Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara hitap ederken, açtıkları pankartla kendisini çaya davet eden Yusuf Demirel ve Sahra Demirel çiftini kırmadı ve evlerini ziyaret etti

24 Mart 2018 22:04

ÇAY DAVETİNİ KIRMADI
Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep\'te, Şahinbey Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara hitap ederken, açtıkları pankartla kendisini çaya davet eden Yusuf Demirel ve Sahra Demirel çiftini kırmadı ve evlerini ziyaret etti. Yıldırım, aileyle çay içip sohbet etti.
ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Yıldırım, kentteki temasları kapsamında, İzmir\'de görev sırasında şehit olan Mehmet Çelik\'in Gaziantep\'te yaşayan ailesini de ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, başsağlığında bulunduğu şehidin babası Ahmet Çelik ve annesi Elif Çelik\'e Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DAVETİNİ KIRMADI Başbakan Binali Yıldırım GaziantepSpor SalonuYusuf DemirelSahra DemirelYıldırımAİLESİNİ ZİYARET ETTİ Başbakan YıldırımMehmetGaziantepBaşbakan YıldırımAhmetElifKuranı KerimTürkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24