Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (5)

ÇAY DAVETİNİ KIRMADI

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep\'te, Şahinbey Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara hitap ederken, açtıkları pankartla kendisini çaya davet eden Yusuf Demirel ve Sahra Demirel çiftini kırmadı ve evlerini ziyaret etti. Yıldırım, aileyle çay içip sohbet etti.

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Yıldırım, kentteki temasları kapsamında, İzmir\'de görev sırasında şehit olan Mehmet Çelik\'in Gaziantep\'te yaşayan ailesini de ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, başsağlığında bulunduğu şehidin babası Ahmet Çelik ve annesi Elif Çelik\'e Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.



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