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Politika

Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (2)

'ALÇAK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YOK ETMEYE KARAR VERDİK' Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları Kongresi'nin yapıldığı Şahinbey Spor Salonu önünde toplanan kalabalığa hitap etti

24 Mart 2018 17:56

\'ALÇAK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YOK ETMEYE KARAR VERDİK\'
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları Kongresi\'nin yapıldığı Şahinbey Spor Salonu önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Otobüs üzerinde beraberindeki bakan ve milletvekilleri ile vatandaşlara konuşan Başbakan Yıldırım, kente sığınan 500 bin mülteciye ev sahipliği yapan Gazianteplilere teşekkür etti. Türkiye\'nin mültecilere ev sahipliği yaparken diğer yandan alçak terör örgütünü bu topraklardan söküp atmak için mücadele ettiğini belirten Yıldırım, şöyle dedi:
\"Alçak terör örgütünü bu topraklardan söküp atmak için yurdun her köşesinde gece gündüz demeden asker, polisimizle, korucumuzla topyekûn mücadele yapıyoruz ve netice aldık. Ancak işimiz bitmedi. Dışarda ülkemizi Suriye\'den ve Irak\'tan da tehdit edecek bu alçak terör örgütüne karşı sadece yurt içinde değil, onların bulundukları yerde de inlerine girerek yok etmeye azmettik, karar verdik. Bunun için işte Cerablus, Rai, El Bab, Azez bölgesi şimdi de Afrin\'den bu alçak teröristleri temizledik. Sizlerin inancı, güveni sayesinde kahraman Mehmetlerimiz destanlar yazdılar ve orada Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizi zulümden kurtardılar. İşte biz böyle bir milletin evlatlarıyız. Mesele memleket olunca, mesele bayrak olunca, mesele istikrar olunca gerisi teferruattır diye yollara çıkan bir milletiz. 81 milyon hep bir yürek, hep bir bilek, ülkemizin aydınlık yarınları için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz.\"
Başbakan Yıldırım daha sonra çevredeki binalardan gelen çay davetlerine de \"Hep birlikte bir yerde toplanın, gelip çayınızı içelim\" diye karşılık verdi. Yıldırım, konuşmasının ardından kongre salonuna geçti.

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