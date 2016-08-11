Başbakan Yıldırım: Siyasette uzlaşma iklimini sürdürmekte kararlıyız, ayrılığa geçit vermeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı konuşmada 15 Temmuz siyasette oluşan olumlu havanın devamını sağlamak için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. Yıldırım, “15 Temmuz sonrası sağladığımız siyasal mutabakatı bozmamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bu uzlaşma iklimini sürdürmeye kararlıyız. Bir daha ayrılığa geçit vermeyeceğiz. Birliğimizin elini asla bırakmayacağız” dedi.

Yıldırım’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Başkent Ankara'da İstanbul'da yurdun her köşesinde 15 Temmuz gecesi, vatanı, milleti, istikbal için canlarını feda eden, bölücü teröre karşı amansız mücadele eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Gazilerimize acil şifalar, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Külliye'nin önünde, Cumhurbaşkanımızın huzurunda son nöbetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım bu aziz millete 15 Temmuz gecesi yaptığınız liderlik için, darbeye karşı meydanlara inin dediğiniz için size şükranlarımı sunuyorum. Bu aziz millet, Türkiye'yi ve geleceğini ay yıldızlı bayrağı namertlere çiğnetmedi, çiğnetmeyecek.

İstiklal mücadelesini yöneten gazi meclisimize hainlerin girmesine izin vermedi. Cumhurbaşkanımızı, cumhurun liderini, hükümetini asla yalnız bırakmadı. Külliyenin işgaline geçit vermedi. Aziz milletimiz sizler demokrasi kahramanızınız. Sizler İkinci İstiklal Harbi'nin kahramanlarısınız.

15 Temmuz gecesi çok çetin bir mücadele verdiniz. Millet sayesinde Türkiye uçurumun kenarından döndü. Milli iradeye yönelik bu suikasti millet sahiplenerek başarısızlığa uğrattı. O gece irademizi, hain kalkışmaya cevabı tam burada Beştepe'de sizler verdiniz. Kızılay'da Kahraman Kazan'da Gölbaşı'nda sokak sokak cadde cadde milli iradeyi yok etmeye kalkışanlara, FETÖcü katillere en güzel yanıtı verdiniz.

O gece millet nasıl olur, milli iradeye nasıl sahip çıkılır bütün dünyaya gösterdiniz. O gece demokrasiye sahip çıkmakla kalmadınız, geçtiğimiz 27 gün boyunca, yorulmadan, usanmadan, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle meydanları doldurdunuz. Demokrasi Nöbeti'ne durmak yok devam dediniz.

Milletimiz, devlet, hükümetiniz adına hepinize en derin şükranlarımızı sunuyorum. Kahraman Kazanlılara, Boğaziçi geçilmez diyen İstanbullulara, demokrasi nöbetine katılın, meydanlara inen 25 milyon vatandaşımıza, buradan cumhurun evinden Beştepe Külliyesi'nden tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Ey aziz Ankaralılar, ey aziz milletim, darbeciler, hainler, 15 Temmuz gecesi, milletimizi alt edeceklerini sandılar. Meydanların sahipsiz kalacağını, milli iradenin yıkılacağını hesap ettiler. Hak ettikleri cezayı alacaklar.

Darbeciler kaybetti, Türkiye kazandı. Darbeciler kaybetti, hukuk devleti kazandı. Paralel kaybetti hukuk kazandı. Devletine milletine emniyetine vatandaşına kurşun sıkan katiller kaybetti, demokrasi kazandı. Birlikte başardık, birlikte demokrasi destanı yazdık.

Şehitlerimiz, gazilerimiz canlarını ortaya koyarak, ülkeyi gelecek aydınlık yarınlara taşıdılar. Şimdi bize düşen, bu aziz vatandaşlarımızın haklarının hesabını sormaktır. FETO gelecek, hesap verecek. Eğer bunların hesabını sormazsak, bu yiğitlerin geride bıraktığı yetimlerin yüzüne nasıl bakarız. Şehitlerimize gazilerimize söz veriyoruz, bu katillerden mutlaka hesap soracağız, en ağır cezayla cezalandıracağız. Türkiye'nin Türk milletinin istiklalini 1 dolara satan bu alçaklara geçit vermeyeceğiz.

Kurumlarımızı bu mikroplardan temizleyeceğiz. Polisimizin askerimizin adalet sistemimizin milli eğitim sistemi içindeki bu virüsleri tek tek çıkartacağız. Yeni yeni vesayet odaklarının yeşermesine de asla izin vermeyeceğiz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah birliğimizi daim etsin. Allah 79 milyonun dirliğini kardeşliğini bozmasın. Allah hainlere, zalimlere fırsat vermesin.

15 Temmuz'da verdiğimiz şehitler sayesinde bu topraklar bizim için tekrar vatan oldu. Bizler büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Yenikapı ruhu gösterdi ki, her şey Türkiye için, her şey birlik için beraberlik için÷

Aramızdaki ayrılığı ülkemizin istiklalinden daha önemli saymayacağız. Aramızdaki farklılıkları vatanımızdan namusumuzdan daha önemli saymayacağız.

Darbeyi birlikte püskürttük, kenetlendik. Bundan sonra 70 milyon daha fazla kenetleneceğiz. şimdi Türkiye daha güçlüdür. 15 Temmuz sonrası sağladığımız siyasal mutabakatı bozmamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bu uzlaşma iklimini sürdürmeye kararlıyız. Bir daha ayrılığa geçit vermeyeceğiz. Birliğimizin elini asla bırakmayacağız. Meydanlarda bir ve beraber olduğumuz gibi hayatın her alanında bir olacağız, beraber olacağız. Birlikte Türkiye olacağız