Başbakan Yıldırım, Şırnak'ta üs bölgesini ziyaret etti (3)

CİZRE\'DE HALKA HİTAP ETTİ, ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Başkan Binali Yıldırım, helikopterle geldiği Şırnak\'ın Cizre ilçesinde, hükümet konağı önünde kendisini bekleyenlere hitap etti. Konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı veren Başbakan Yıldırım, \"Biz, farklı olabiliriz. Tenlerimizin rengi, farklı olabilir; ama bu renkliliklerimiz, bu farklılıklarımız, hepsi bizim zenginliğimizdir. Gözümüzün zenginliği ne olursa olsun düşen damla, aynıdır. İyi günde de zor günde de beraberiz. Kimliğimizi asla inkar etmeyeceğiz. O, bizim gururumuzdur. Biz, bir olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında, ilelebet yaşayacağız\" dedi.

Başbakan Yıldırım, Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan ve 2013 yılında açılan Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı\'na terör örgütünün birçok saldırı düzenlediğini söyledi. Cizre için son 1,5 yılda, 840 milyon TL\'nin harcandığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Bu havaalanını yaparken, terör örgütü, bizlere neler neler çektirdi. Şantiyeleri yaktılar, işçileri kaçırdılar. Sırf Cizre\'ye hizmet gelmesin, diye. Bunlar, hani Kürtleri düşünüyorlardı? Böyle mi Cizre\'yi düşünecekler? Bu terör örgütleri ve ağababalarına asla ve asla fırsat vermeyeceğiz. Şerafettin Elçi Havalimanı, bu yıl 275 bin yolcu taşıdı. İnşallah, seneye 300 binle tamamlayacağız. Topladığı paraları terör örgütüne aktaran belediye başkanın gereği düşünüldü. Şimdiki başkandan memnunsunuz. Yolları yapıyor, şehri güzelleştiriyor. Daha güzel çalışmalar yapılacak. Hz. Nuh\'un şehrine yakışır bir Cizre olacak. Belediye başkanımız, 107 kilometre sıcak asfalt yaptı. 49 kilometre kanalizasyon hattını, 188 kilometre su hattını tamamladı. Bunlar için harcanan para, 142 milyon. Cizre, daha çok fazlasını hak ediyor. Cizre için 840 milyon lira, son 1,5 yılda harcandı. Sizler, terör örgütüne pabuç bırakmadınız. Buradaki vatandaşlarımızı esir almasına izin vermediniz. Size bir teşekkürüm var. Cizre, 15 Temmuz gecesi havaalanını kapattı. FETÖ mensuplarının Ankara\'ya gitmesini önlediniz. Bu bayrağı, indirmediniz. Memleketin geleceğini aydınlattınız. Sizlere teşekkür ediyoruz. Cizre\'ye 500 yataklı hastane yapılacak. Cizre\'yi doğal gazla buluşturuyoruz. Şırnak\'ta terör örgütü sadece evleri değil, 27 tane camiyi yıktı. 77 camiyi de kullanılamaz hale getirdi.\"

Konuşmasının ardından Cizre esnafını ziyaret eden Başbakan Yıldırım, daha sonra Hakkari\'ye gitmek üzere Şerafettin Elçi Havalimanı\'na gitti.