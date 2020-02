Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, orayı da başlarına yıkacağız (2)

KOCAOĞLU\'NUN SÖZLERİNE İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürmek üzere geldiği İzmir\'de muhtarlarla buluştu. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun Başbakan Binali Yıldırım\'a yönelik sarf ettiği, \"Yine en garantili yerde, birinci sırada seçime giriyorsun. Gelip benimle yarışsana. 8 ay sonra yerel seçim var. 31 Mart 2019\'da. Buyur kardeşim\" sözlerine tepki gösterdi. Şengül, \"Eğer kendine inanıyorsan sen de çık bağımsız aday ol. Salondaki herhangi bir muhtar bile Aziz Kocaoğlu\'ndan daha fazla oy alır. Böyle konuşmakla bu işler olmaz. Kendine güveniyorsan çık ve \'Ben CHP\'den değil bağımsız aday olacağım\' de, kazan, biz de seni tebrik edelim. Sahillere çiçek ekmekle olmuyor, mahallelerin sorunlarına çözüm bul. 2019 Mart yerel seçimleri görülüyor, orada görüşürüz\" dedi.

\'HİZMETTE SİYASET OLMAZ\'

Başbakan Binali Yıldırım ise muhtarlara yaptığı konuşmada, \"Şehirlerimizde vatandaşlarıma mahallelerimizde en yakın yönetici muhtarlardır. Vatandaşla her zaman iç içesiniz. Derdiyle dertleniyorsunuz. Çözebildiklerinizi çözüyorsunuz. Çözemediklerinizi yetkili yerlere iletiyorsunuz\" dedi. Bu sırada kendisine uzatılan notta Işıkkent semtinde otoyol bağlantı yolunun belediye tarafından kapatıldığının yazılı olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Şimdi belediyelerin işi vatandaşın hayatını zorlaştırmak mı yoksa kolaylaştırmak mı? Yolunu kapamak mı? Yolunu açmak mı? O halde vatandaşın yolunu da açacağız bahtını da açacağız. Çünkü vatandaş bizi seçiyor. Vatandaşın verdiği yetkiye karşı onun hayatını zorlaştırmak ahlaklı değil, insani değil. Seçimle iş başına gelmiş muhtarlarımızın önemli sorumlulukları var. Demokrasi yerelden başlar siz bunun temsilcisisiniz. Hizmette siyaset olmaz arkadaşlar. Hizmet ülkenin geleceği içindir. Hizmet yaparken siyaset yapıyorsak \'Bana destek verenlere önce hizmet edeyim, vermeyenlere yapmayayım\' diyorsan suç işliyorsun. Seçim ayrı şey, oyumuzu alacağız. Seçim bitince artık bizim partimiz yok. Temsil ettiğimiz insanlar var. Oy versin vermesin herkese karşı sorumluluğumuz var. Bunu yaparsak siyasette bunu başarabilirsek o zamana birliğimiz, beraberliğimiz kardeşliğimiz ve birlikte Türkiye olma hedefimiz yerine gelmiş olur\" dedi.

\'KÜLLİYE\'Yİ YIKMAYA GÜCÜ YETMEZ\'

Muhtarların zor şartlarda görev yaptıklarını bildiklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bunun farkındayız onun için de Cumhurbaşkanımız da uzun bir süredir, muhtarları milletin evinde topluyor, sizlerle sohbet ediyor. Sizlere verdiğimiz önemi açıkça ortaya koyan bu güzel buluşmaların aynı güzellikte inşallah yeni dönemde de devam edeceğini buradan ifade etmek istiyorum. Her ne kadar Muharrem Bey \'Külliye\'yi yıkacağım\' diyorsa da orayı yıkmaya gücü yetmez. O kararı millet verir. Bizi siz yakından tanırsınız, biz asla millete hizmet yolunda ayrımcılık yapmadık. Çünkü biz hep birlikte Türkiye\'yiz. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Roman, Boşnak hangi mezhepten olursak olalım Rabbimizin yarattığı kullarız. Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir bizim. Onun için kaderde, tasada, sevinçte hep bir olmak zorundayız. Bu ülke hepimizin. Hepimiz bu ülkenin ev sahibiyiz. Burada misafir yok. Her vatandaşımız, birinci sınıf vatandaş, 81 milyon vatan evladını aynı muhabbetle seviyoruz\" dedi.

\'TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARI SAĞLADIK\'

Terörle mücadelede son 2 yılda başarı sağlandığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, \"Güneydoğu\'da dağlar, ovalar, meralarda ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. Terörün yerinde yeller esiyor ancak işimiz bitmedi. Suriye\'de, Irak\'ta yönetim boşluğu olduğu için oradan bu tarafa sürülmekte, bazı emperyal devletlerin de desteğiyle ülkemize sızıyorlar, saldırıyorlar; şehitler veriyoruz. İşte bunu dikkate alarak yeni bir strateji belirledik; daha ülke topraklarına gelmeden terörü bulunduğu yerde yok etmek. Bunu Fırat Kalkanı\'nda yaptık. Afrin\'de yaptık. Şimdi Kuzey Irak\'ta, Kandil\'de yapıyoruz. Güneyde güvenli bir hat oluşturuyoruz ki buradan sızmalar olmasın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehdit altına girmesin\" diye konuştu.

\'ARTIK SAYMIYORUM, GERİSİNİ KOCAOĞLU SAYSIN\'

İzmir\'e yaptıkları yatırımları anlatan Başbakan Binali Yıldırım, 35 projenin birçoğunu hayata geçirdiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

\"İzmir, Türkiye\'nin bir özetidir. Türkiye\'nin her tarafından İzmir\'de vatandaşlarımız var. O bakımdan \'Güneydoğu\'da terör var, bundan İzmir\'e ne\' deme şansımız yok. Bu terör yurdun hangi köşesinde olursa olsun bir başka köşesini de rahatsız ediyor. Bu mücadele bölgesel bir mücadele değil. Ülke çapında bir mücadele. 16 sene boyunca Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize büyük hizmetler yapmaya çalıştık. Yapamadıklarımız da elbette vardır. Hayal olan birçok projeyi gerçeğe dönüştürdük. Ben ilk defa 2011 yılında aday oldum. Orada verdiğimiz sözler vardı. 35 proje sözü verdik. Onları teker teker yaptım. Çevre Yolu\'nu tamamladım. \'Adnan Menderes Havalimanı\'nı yenileyeceğim\' dedim, yaptım. Artık saymıyorum, gerisini Aziz Kocaoğlu saysın\" dedi.

\'MUHALEFETİN İSTEĞİ, ERDOĞAN\'I İNDİRELİM DE NE OLURSA OLSUN\'

\"Geçen sene rekor büyüme sağladık. Bir önceki yıl büyük bir darbenin eşiğinden döndük ona da siz sahip çıktınız, bayrağı indirtmediniz. Alçaklara, FETÖ\'cülere bu ülkeyi teslim etmediniz. Bu senenin ilk 4 ayında rekor büyüme yaptık. İhracatımız turizmimiz artmaya devam ediyor\" diyen Başbakan Yıldırım, bu gelişmelerin birilerini rahatsız ettiğini söyledi. Muhalefeti eleştiren Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Seçim; tabii herkes bildiğini söyleyecek, sizler de kararınızı sonunda söyleyeceksiniz. Bakıyorum adayların ortak bir söylemi var, hepsinin ortak söylemi. Muhalefet adaylarının isteği, \'Recep Tayyip Erdoğan\'ı indirelim de ne olursa olsun\'. Recep Tayyip Erdoğan, onların burada rahatça at oynatmasına izin vermiyor. \'Bizim Türkiye ile problemimiz yok\' diyorlar. \'Bizim problemimiz Recep Tayyip Erdoğan ile\' diyor. Onlara inat milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan\'ı cumhurbaşkanı seçecek miyiz? \'Yapılan projeleri durduracağız\' diyorlar. \'Yerli otomobil projesi ilkelliktir\' diyorlar. Yapılanı bozmak, işleri milletin faydasına olan her şeyi durdurmak. Bu ne biçim iş. Böyle siyaset olur mu? Böyle ülkeye hizmet edilir mi? Bakın ne yaparsa yapsınlar, boşa uğraşıyorlar. Bu millet yapılanları biliyor, yapılanlara da kimsenin dokunmasına izin vermez. Onlar istediği kadar söylesinler. Yaptıklarımızı onayladığınız için 12 seçimdir arka arkaya bize destek verdiniz. Biz milletin yoluna baş koymuşuz. Siz bari milletin yoluna taş koymayın yeter.\"



Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)



