Başbakan Yıldırım: Rusya ile ilişkiler güzel gelişmeler var, yakın zamanda ortaya çıkar

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılan adımlara ilişkin olarak, "Türk milleti de, Rus milleti de bu krizin artık ortadan kalkmasını istiyor. Bunun çok anlamlı olmadığını düşünüyor. Bize düşen de bir an önce milletimizin, vatandaşlarımızın bu beklentilerini karşılamak olmalıdır. Bu yönde de güzel gelişmeler var. Yakın zamanda ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, İsrail'le varılan anlaşmanın detaylarını açıkladığı Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında 24 Kasım'daki uçak krizinin ardından kopma noktasına gelen Rusya ile ilişkilerin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.