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Politika

Başbakan Yıldırım: Rusya ile ilişkiler güzel gelişmeler var, yakın zamanda ortaya çıkar

"Türk milleti de, Rus milleti de bu krizin artık ortadan kalkmasını istiyor"

27 Haziran 2016 16:33

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılan adımlara ilişkin olarak, "Türk milleti de, Rus milleti de bu krizin artık ortadan kalkmasını istiyor. Bunun çok anlamlı olmadığını düşünüyor. Bize düşen de bir an önce milletimizin, vatandaşlarımızın bu beklentilerini karşılamak olmalıdır. Bu yönde de güzel gelişmeler var. Yakın zamanda ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, İsrail'le varılan anlaşmanın detaylarını açıkladığı Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında 24 Kasım'daki uçak krizinin ardından kopma noktasına gelen Rusya ile ilişkilerin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da, bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Rusya tarafından da ilişkilerin normale döndürülmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları görüyoruz. Oradaki yatırımcıların daha önce askıya alınan Türk işçi çalıştırma haklarının yeniden verildiğini söylemek isterim" açıklaması yapmıştı.

 

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