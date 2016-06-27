Hükümet Sözcüsü: Rusya'daki yatırımcıların daha önce askıya alınan Türk işçi çalıştırma hakları yeniden verildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılan adımlara ilişkin olarak, "Rusya tarafından da ilişkilerin normale döndürülmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları görüyoruz. Oradaki yatırımcıların daha önce askıya alınan Türk işçi çalıştırma haklarının yeniden verildiğini söylemek isterim" dedi.

Kurtulmuş, Mardin'in Midyat, Van'ın Erciş ilçelerinin il olacağına dair haberlerle ilgili, "Böyle bir konu bugünkü toplantıda gündeme gelmedi. Herhangi bir gazeteyi esas alarak fikir beyan edemeyiz. Kaldı ki bu konuların her biri ciddi konulardır" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalar yapan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

AB içindeki farklı siyasi kanatların gündeme getirdikleri konular üzerinden siyasi duruşları farklılaşmıştır. İngiltere’deki referandum sonucu Avrupa içinde var olan sadece bir tanesinin yansıması olarak görmenin faydalı olacağı kanaatindeyim.

En az 2 yıl sürecektir. Adaptasyon açısından önemlidir. İlk günden hem sterlinin, hem borsanın düşmesi çok da olumlu etkileri olmayacağını gösteriyor. Sadece AB konusunda İngiltere’nin aldığı kararın muhtemel etkileri değil, bu karara zemin olan ırkçılık, İslam karşıtlığı konusunda, Avrupa’nın gerçekten ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor.

AB ortak bir Avrupa devletinde olması gereken hemen hemen tüm ortak devlet mekanizmalarına sahiptir. Bu birliğin eğer kendi içinde ortak bir ordusu olması mümkün olmazsa AB’nin dağılma sürecine gireceği uyarısını yapmıştık. AB’nin Ukrayna krizini çözemez hale gelmesi, sorun çözme kapasitesinin oldukça zayıfladığının çok açık sinyallerinden biriydi.

Türkiye vize serbestisi konusunda yerine getirdi. AB geri kabul konusunda Türkiye’nin gösterdiği hassasiyeti iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Sürecin başlamasını talep ve temenni ediyoruz. Başlangıçta günde binleri aşan Yunan adalarına giden mülteciler günde 20’ler seviyesine düşmüştür. Bu Türkiye’nin kararlılığının bir sonucudur. Hem vize serbestisi konusundaki beklentilerin anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Ümit ederim ki İngiltere’deki seçimler sırasında görüldüğü gibi AB, iç siyasi polemiklerin bir konusu olarak Türkiye’yi gündeme getirmezler.

Bu hafta Türkiye’de gündemi belirleyecek konulardan birisi İsrail’le normalleşmede gelinen noktadır. Bugün saat 13:00’te her iki başbakanın eş zamanlı olarak yapacağı açıklamayla dünya kamuoyuna açıklanacaktır.

"Rusya'daki yatırımcıların

Türk işçi çalıştırma hakları yeniden verildi"

Son zamanlarda ilişkilerimizin gergin olduğu Rusya’yla ilişkilerde yumuşama trendinin hızlandığını görüyoruz. Rusya tarafından da ilişkilerin normale döndürülmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları görüyoruz. Oradaki yatırımcıların daha önce askıya alınan Türk işçi çalıştırma haklarının yeniden verildiğini söylemek isterim.

Soru&cevap

Gazetelere de yansıdı. Midyat ve Erciş’in il olacağına yönelik haberler. İki büyükşehrin normal il belediyesine dönüştürülmesi ve başbakanın ifade ettiği teröre yardım eden belediyelere yaptırımlar kapsamında mı?

Böyle bir konu bugünkü toplantıda gündeme gelmedi. Herhangi bir gazeteyi esas alarak fikir beyan edemeyiz. Kaldı ki bu konuların her biri ciddi konulardır.

İsrail'le anlaşmanın detayları...

Bugün öncelikle, Sayın Başbakan açıklayacak, son detayları. Bu anlaşmaya ilişkin takvimsel süreç nasıl işleyecek? Bir diğer sorum, paralel yapıyla mücadele kapsamında 657 sayılı devlet memurları kanununda değişiklik yapılacağı sürülüyor.

657 Sayılı Kanun’la ilgili değişiklikler...

Adımları, takvimleri Sayın Başbakanımız gelinen noktayı anlatacaktır. 657 Sayılı Kanun’la ilgili değişiklikler Çalışma Bakanlığı’yla ilgili. Türkiye’de kamu görevlilerinin daha aktif hale getirilmesiyle ilgili düzenlemedir.

Türkiye – AB ilişkilerine ilişkin yeni adımlar atılacağını söylediniz. Haziran’ın sonuna geldik, vize serbestisi herhalde yetişmeyecek.

Bugün geldiğimiz nokta 2013’te anlaşılmış olan sürecin bir parçasıdır. Bu yıl mart ayında bu müzakereleri hızlandırıp haziranın 1’inde AB’yle defaatle masaya oturuldu. Ortaya çıkan 72 maddelik bir yol haritası gerçekleşti. Meclis’teki milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geriye 5 tane madde kaldı.

Türkiye oyunbozanlık, mızıkçılık yapmadı. Haklı olmasına rağmen. Türkiye bu kadar titizlikle verdiği sözleri yerine getirirken. Geri kabul anlaşmasının gereği olan adımları atarken AB “Şu terörle mücadeleden vazgeçin” dedi. Kimse bunu isteyemez. Kaldı ki bu terör sadece Türkiye’yle ilgili bir terör değildir.

Alman Savunma Bakanı’nın İncirlik’i ziyaret edeceği söyleniyor. Girişim oldu mu?

Geçen hafta Sayın Dışişleri Bakanı açıklama yapmıştı. Böyle bir siyasi ziyaret talebi olursa Dışişleri Bakanımız değerlendirecektir.