Başbakan Yıldırım: Öğrencilerimizi TEOG stresinden kurtaracağız (6)

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa\'daki temasları kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'da şehit edilen Mustafa Direkli\'nin ailesini ziyaret etti. Şehidin Esentepe Mahallesi’ndeki baba evine giden Başbakan Yıldırım, şehit babası Nihat Direkli tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Yıldırım\'ın, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, şehit ailesine taziyelerini ilettiği, şehidin babasına Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye ettiği öğrenildi. Şehidin evinden ayrılan Başbakan Yıldırım daha sonra Külaplı Mahallesinde Badıllı ailesini de ziyaret ettikten sonra uçakla kentten ayrıldı.

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