Başbakan Yıldırım: Muhalefet milletin Erdoğan ve AK Parti'ye güvenini hazmedemiyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN-Selim SONKAYA/ADIYAMAN, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, muhalefetin milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti\'ye güvenini hazmedemediğini söyledi. Yıldırım, \"Siz, ana muhalefetten bu milletin derdine çare olacak hiçbir hayırlı iş, hiçbir hayırlı proje, hiçbir hayırlı söz duydunuz mu? Türkiye\'nin gelecek hedeflerine dair tek bir cümle duydunuz mu? Toplumsal barış, demokrasi, hak ve özgürlükler için adım attıklarını gördünüz mü? Göremezsiniz; çünkü yok. Bunlarda bilgi yok, proje yok, gelecek vizyonu yok. Dürüstlük ise zaten yok\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Adıyaman il kongresine katıldı. Mehmet Erdoğan\'ın tek aday olduğu il kongresi öncesi Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve parti kurmaylarıyla birlikte kente gelen Başbakan Yıldırım, havaalanında kendisini karşılayanlarla tokalaştıktan sonra konvoyla Cumhuriyet Spor Salonu\'na gitti. Burada kendisini karşılayanları selamlayan Başbakan Yıldırım, daha sonra platforma çıkarak partililere hitap etti. Tazelenme şuuruyla kongrelerini yaptıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, Adıyaman\'ın da 2002 yılından bu yana sürekli olarak AK Parti\'ye destek verdiğini belirterek teşekkür etti.

\'BÜTÇEYİ 6 KAT BÜYÜTTÜK\'

Konuşmasında cuma günü görüşmeleri tamamlanan bütçeyi hatırlatan Başbakan Yıldırım, 2018 yılı bütçesinin 763 milyar olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

\"Bu bütçe AK Parti iktidarlarının 16\'ncı bütçesi. Bakın, 2018 bütçesi 763 milyar liraya ulaştı. Bu ne anlama geliyor? 2002\'de AK Parti iktidarının ilk bütçesi 120 milyar liraydı. Demek ki ilk bütçemizle 16\'ncı bütçemiz arasındaki fark tam 6 kat. 2018\'de eğitime ayırdığımız bütçe 2002 bütçesinin tamamından daha fazla. İşte AK Parti farkı bu. Bütçe büyüklüğündeki bu değişim bile AK Parti\'nin Türkiye için ne kadar önemli işler yaptığını ortaya koyuyor.\"

\'YAPICI DİL MUHALEFETE NASİP OLMADI\'

Konuşmasının devamında muhalefeti eleştiren Yıldırım, AK Parti iktidarı olarak terörle mücadele ederken muhalefetten destek görememekten yakındı. Darbe girişimini yok saymakla eleştirdiği ana muhalefetin ülkeye yararlı hiçbir adımı olmadığını ve gırla yalan söylediğini kaydeden Yıldırım, şöyle dedi:

\"Bizim dilimiz; Türkiye\'nin, Anadolu’nun, Trakya\'nın dilidir. Bizim dilimiz; muhabbetimiz Adıyaman\'ın o zarif, o ince, o nazik üslubuyla harmanlanmıştır. İşte biz bulunduğumuz her ortamda, konuştuğumuz her zeminde, Yunus\'un, Mevlana\'nı, yani gönül diliyle konuşuruz. Ama muhalefete bakın. Muhalefet öyle mi? Maalesef; yapıcı dil bir türlü muhalefete nasip olmadı. 15 Temmuz\'un arkasından çok önemli bir terörle mücadele sürecinden geçiyoruz. İçeride, dışarıda terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bir yandan PKK bölücü terör örgütü, diğer yandan DEAŞ örgütü ve öte yandan da devletin içine sızmış alçak FETÖ örgütüyle amansız mücadelemiz sürüyor. Ana muhalefet partisi çıkmış bu mücadelede iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Bizim halkımızın, ülkemizin güvenliği için aldığımız önlemleri OHAL\'i kastederek 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe diyebiliyor. Hem de bu sözü 15 Temmuz\'da bombalanan Gazi Meclis\'te milletimizin oylarıyla geldikleri yerde sarf ediyor. 15 Temmuz\'u yok sayarak 20 Temmuz diye kendince bir şey uyduruyor. Bu söz nedir biliyor musunuz? 15 Temmuz şehitlerimizin hatıralarına en büyük saygısızlıktır. 250 şehidimizin onların yakınlarının, çocuklarının feryatlarına göz yaşlarına sırt dönmektir. Ülkeyi ele geçirmek için kan dökmekten çekinmeyen bu alçak örgüte karşı mücadeleye \'Kontrollü darbe\' demek bu milletin aziz şehitleri, gazilerine büyük bir hakarettir. Siz, ana muhalefetten bu milletin derdine çare olacak hiçbir hayırlı iş, hiçbir hayırlı proje, hiçbir hayırlı söz duydunuz mu? Türkiye\'nin gelecek hedeflerine dair tek bir cümle duydunuz mu? Toplumsal barış için, demokrasi için, hak ve özgürlükler için hiçbir adım attıklarını gördünüz mü? Göremezsiniz; çünkü yok. Bunlarda bilgi yok, proje yok, gelecek vizyonu yok. Dürüstlük ise zaten yok. Yalan, dolan, hakaret bunlarda gırla. Allah aşkına söyleyin, bunlardan ülkeye bir fayda gelir mi? Milletin Tayyip Erdoğan\'a, AK Parti\'ye olan güvenini ne yazıkki bunlar hazmedemiyor. Tek AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin diyorlar. İşte ben buradan Adıyaman\'dan diyorum ki; ülke kazansın diye, millet kazansın diye durmak yok yola devam. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza yolumuza devam edeceğiz.\"

\'YANLIŞ HESAP KUDÜS\'TEN DÖNDÜ\'

ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti kabul etmesine ilişkin kararının ardından yoğun bir çalışma yürüttüklerini, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı İstanbul\'da toplayarak BM\'de 128 ülkenin bu kararı kabul etmemesine zemin oluşturarak dünyanın birden büyük olduğunu herkese gösterdiklerini dile getiren Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

\"Sadece ülkemiz içinde değil uluslararası arenada da doğruları söylemeye mazlumun, mağdurun yanında olmaya devam edeceğiz. Son dönemde Kudüs\'te yaşananları hepiniz biliyorsunuz. ABD yönetiminin Kudüs\'le ilgili aldığı karar BM\'ye çarptı geri döndü. BM üyelerinden 128 ülke dimdik duruşuyla Amerika\'nın kararının kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs\'ten döndü. Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Artık bundan böyle \'ben yaptım oldu\' alışkanlığı geçerli değildir. BM\'de aklı selimin galip gelmesi bölgede barış ve çözüm ümidini güçlendirmiştir. Bu kararla sadece Kudüs değil, sadece Filistin değil insanlığın onuru kazanmıştır. Türkiye olarak bu kararın bu yönde çıkması için başta Cumhurbaşkanımız olarak büyük gayret gösterdik. İslam İşbirliği Teşkilatını İstanbul\'da olağanüstü toplantıya çağırdık, buluşturduk ve dünyanın vicdanını harekete geçirdik. Bu gayretlerimizin sonunda da hayırlı bir neticeye ulaştığımız için mutluyuz, gururluyuz. Türkiye başta Filistin olmak üzere bütün mağdur ve mazlum milletlerin, ezilenlerin yanında olmuştur, yanında olmaya devam edecektir. Dünyanın iyiliği için, insanlığın selameti için çalışmaya devam edeceğiz.\"

Konuşmasının son bölümünde AK Parti hükümetlerinde Adıyaman\'a yapılan hizmetleri anlatan Başbakan Yıldırım, Samsatlı depremzedelere ev yapılacağı, Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacağı müjdesini de verdi.



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