Başbakan Yıldırım: Muhalefet konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi (2)

BABA OCAĞINDAN SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım, babaocağı Refahiye\'de Eneryegaz Dağıtımı ve Refahiye Meslek Yükekokulu ek binası temel atma törenine katıldı. Doğup, büyüdüğü acı ve tatlı hatıralarının bulunduğu havasını soluduğu, soğuk suyunu içtiği iklimi sert, insanı mert hökümetin güzel insanlarıyla beraber olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, 500 ev, 20 kamu kuruluşu ve 3 camiye doğalgaz geldiğini söyledi. Isınma devrinin artık değiştiğini kaydeden Yıldırım, \"Çocukluğumuzu hatırlıyorum; o teneke sobalar yanar, bir tarafı tuç olur, bir tarafınız yanar bir tarafınız donar, ısınamazsınız. Elhamdülilah devir değişti\" dedi.

Millete hizmeti \'İbadet\' bildiklerini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, bugün hayırsever Özcan Halaç\'ın ilçeye yaptıracağı meslek yüksek okulunun temelini atmak için biraraya geldiklerini ifade ede ederek, şöyle devam etti:

\"Hayırseverimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. İnsan odur ki bıraka bu dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Allah\'a şükür bir eser değil binlerce eserimiz memleketin her köşesinde yükseliyor. Ayrıca Enerya şirketimize de teşekkür ediyoruz. Üzümlü, Tercan\'a doğalgazı verdikten sonra şimdi sıra Hökümette sağolsun varolsun. 15 yıldır aralıksız bugüzel ülkeye, bu güzel milete hizmet etme fırsatı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Unutmayalım biz bu yola çıkarken önümüzde liderimiz vardı. Miletin adamı, memleket sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'la bu yola çıktık. Ne dedik? İnsanı yücelt ki devlet yücelsin, insanı yaşat ki devlet yaşasın.\' Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. 15 yıl durmadık, yorulmadık, yılmadık. Ülkemizin kalkınması için gelişmesi için dogudan batıya kuzeyden güneye ülkeyi yollarla donattık. Hayatımın her anında ruhumda, zihnimde hissetiğim hökümete, doğduğum büyüdüğüm bu topraklara vefa borcumu ödemek için gece gündüz demeden çalışıyorum gayret ediyorum. Kendimizi Türkiye\'nin refahına, Türkiye\'nin huzuruna Türkiyenin mutluluğuna adamayı biz Refahiye\'de öğrdendik. Bugün aldığımız bir kararla Refahiye\'de çok büyük bir tabiat parkı yapmaya karar verdik. Artık yazın buraya gelenler rahatlıkla vakit geçirecekleri, yürüyüş, piknik ve etkinlik yapacaklar. Şu koca çayın etrafını da Refahiye\'nin en güzel rekreasyon sosyal alanı haline getiriyoruz.

2002 yılında bankaları kapanmış, yazar kasaları havada uçuşan, bir gecede yarı yarıya fakirleşen ve iflas bayrağını çekmiş bir Türkiye devraldıklarını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

\"İşte o zor günlerde ümit olarak AK Parti çıktı. Ne dedik, yakın ışıkları Türkiye aydınlansın. Siz de o ışıkları yaktınız, 15 yıl geride kaldı. 15 yılda Türkiye\'yi 3 kat büyüttük. Sadece Erzincan\'da 14 kilometrelik bölünmüş yol üzerine tamı tamına 330 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. İşte hizmet bu. 6 bin kilometrelik Türkiye çapındaki bölünmüş yol miktarını tamı tamına 26 bin kilometreye yaklaştırdık. Hastaneler, okullar ve tarım destekleri, savunma sanayindeki gelişmeler.. 15 yıl boyunca Türkiye büyüdü, miletimiz refahı daha da hissetmeye başladı. Ama işimiz burada bitmiyor. Daha yapacak çok işimiz var.\"

KOMANDO TABURU KURULACAK

Refahiye\'ye 300 komandonun yer alacağı bir tabur kurulacağını ve bu taburun bölgede teröre göz açtırmayacacağını sözlerine ekleyen Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Türkiye\'ye yaptığımız hizmetleri saysak günler alır, bitmez. Duyanlar da zanneder ki sadece buralarda hizmet var. Açık söylüyorum Türkiye\'nin her köşesinde 81 ilinde 970 ilçesinde 50 bin köyünün her karışında hizmetimiz, mührümüz var. 15 yıl boyunca gece-gündüz demeden insanın yüzünü güldürmek geleceğe muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi çıkarmak için var gücümüzle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ama şunu da unutmayın 15 yıl boyunca hizmet ettik ama başımıza da gelmeyen iş kalmadı. Kumpaslar 17-25 Aralıklar, Anayasa krizleri ve nihayet 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimi. O gece alçaklar asker kılığına girmiş FETO teröristleri, tanklarla, toplarla, uçaklarla miletin üzerine bomba yağdırırken miletimizin her ferdi, gençlerimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz, Cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanlara indi. Meydanları alçaklara dar etti. Sizler de o gece meydandaydınız. Sizler de bu ülkeye, demokrasiye sahip çıktınız. Ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, ezanları dindirtmediniz. Allah sizden razı olsun. Sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Bu sevginiz hiç karşılıksız kalmadı, bundan sonra da asla kalmayacak. Her zaman yanınızda olmaya, hizmetinizde olmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımız devam edecek.\"