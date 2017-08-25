Başbakan Yıldırım  MİT'in Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ilişkin: Başbakana güvensizlik gibi bir yoruma tabi  tutmak iyi niyetten yoksundur (Geniş haber) 

(ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI SİGMAR GABRİEL\'İN AÇIKLAMALARI) \"HALT ETMİŞ, İŞİNE BAKSIN. KENDİ MEMLEKETİNİN İŞİNE BAKSIN\"

Mustafa TURAPOĞLU- Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, MİT\'in, Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ve bu konuda CHP\'nin yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya, \"Bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır. Mevzuat içerisinde herkes kendisine verilen sorumluluğu yapmak durumundadır. Bu meseleyi Başbakana güvensizlik vesaire gibi bir yoruma, değerlendirmeye tabi tutmak iyi niyetten yoksundur. Bizim Cumhurbaşkanımızla, kurumlarımızla herhangi bir sıkıntımız yok uyumlu çalışıyoruz. Bu değişiklik sadece MİT Müsteşarı\'nın atanması ve görevden alınmasıyla ilgili hususları kapsıyor\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MİT\'in, Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ve bu konuda CHP\'nin yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya Yıldırım şu yanıtı verdi: \"MİT müsteşarlığının yasası ile ilgili bir değişiklik oldu. Bu değişikliğe göre MİT müsteşarlığı ile ilgili tasarrufu sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda zaten yeni sistemde bütün MİT müsteşarlığı diğer kurumlar hepsi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor. Bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır. Mevzuat içerisinde herkes kendisine verilen sorumluluğu yapmak durumundadır. Bu meseleyi Başbakana güvensizlik vesaire gibi bir yoruma, değerlendirmeye tabi tutmak iyi niyetten yoksundur.

BİZİM CUMHURBAŞKANIMIZLA, KURUMLARIMIZLA HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK UYUMLU ÇALIŞIYORUZ

Bizim cumhurbaşkanımızla, kurumlarımızla herhangi bir sıkıntımız yok. Gayet uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı olması demek Başbakanlık, hükümet ile ilişkilerinin yok olması anlamına gelmiyor. Faaliyetleri bakımından aynen eskisi gibi her türlü istihbarı faaliyeti hükümete rapor etmekte memur.

BU DEĞİŞİKLİK SADECE MİT MÜSTEŞARI\'NIN ATANMASI VE GÖREVDEN ALINMASIYLA İLGİLİ HUSUSLARI KAPSIYOR

Bu değişiklik sadece MİT Müsteşarı\'nın atanması ve görevden alınmasıyla ilgili hususları kapsıyor. Bir değişiklik yaparsanız o değişiklikle ilgili diğer hususlar da otomatik olarak gerçekleşmiş olur. Bu değişikliği detaylı olarak incelerseniz istihbaratın daha derli toplu, kapsamlı bir şekilde yer aldığını görürsünüz.\"

\"TEK TİP KIYAFETLE İLGİLİ ADALET BAKANLIĞI KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI HENÜZ TAMAMLAYAMADI\"

Tek kıyafet tartışmalarına ilişkin Yıldırım, \"Adalet Bakanlığı konuyla ilgili çalışmaları henüz tamamlayamadı, çalışmalar devam ediyor\" dedi.

KHK İLE 57 KİŞİNİN GÖREVİNE İADE EDİLMESİ

KHK ile 57 kişinin görevine iade edilmesine ilişkin Yıldırım, \"Bu iadeler kurumların yaptığı araştırmalar sonucu FETÖ örgütü ile veya diğer terör örgütleri ile ilişkileri olmayan göreve iade edilmesini kapsayan personeli kapsıyor\" dedi.

(ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI SİGMAR GABRİEL\'İN AÇIKLAMALARI) \"HALT ETMİŞ, İŞİNE BAKSIN. MEMLEKETİNİN İŞİNE BAKSIN\"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel\'in sorunlarının Türklerle değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın politikalarıyla olduğu yönündeki açıklamalarını değerlendirmesi istenen Yıldırım, \"Halt etmiş, işine baksın. Kendi memleketinin işine baksın. Türkiye\'ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye\'ye ayar veremez. Türkiye\'nin içişlerine kimsenin karışmaya hakkı, haddi yoktur\" dedi.

\"YOLLARIN KRALI YOK, KURALI VAR KURALLARA UYUN. YORGUN ARGIN YOLA ÇIKMAYIN\"

Kurban Bayramı\'na ilişkin trafik kuralı uyarısı da yapan Yıldırım, \"Önümüz bayram, biliyorsunuz bayram tatilini de uzattık. Dolayısıyla vatandaşlarımız tatile gidecekler. Biz vatandaşlarımızdan bir kez daha yola çıkacak vatandaşlarımıza diyoruz ki siz siz olun kurallara uyun. Yorgun argın yola çıkmayın. Sevdiklerinize sağ salim ulaşın. Bayramınız acıya dönüşmesin. Yolların kralı yok, kuralı var. Hayatınızı tehlikeye atmayın önemle rica ediyoruz hayatlarını ciddiye alsınlar\" diye konuştu.

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