Başbakan Yıldırım: Millet ittifakının dört resmi, bir gizli ortağı var (2)

\'BUNLAR HAYAL TÜCCARLARI\'

Başbakan Binali Yıldırım, Mamak\'tan sonra Keçiören ilçesinde düzenlenen mitingde partililere seslendi. Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerini anımsatarak, şunları söyledi:

\"Büyük gün yakın. Keçiören 24 Haziran seçimine, zafer bayramına hazır mı? Ankara\'da rekora imza atacak mısın Keçiören? Adaylar piyasada dolanıyor, dolandıkça kördüğüm oluyor. Bol laf, icraat sıfır. Bunların karnelerini bol sıfırlı olarak Pazar günü verecek miyiz? Bugün yaptığımız dünyanın en büyük havaalanına cumhurbaşkanımız ilk inişi gerçekleştiriyor. Adam odur ki dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Diğer adayların bu ülke için yaptığı en ufak eserleri var mı? Hayal satıyorlar, bunlar hayal tüccarları. 2 gün sonra sandığa gideceğiz ve güçlü hükümet için milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan\'ı rekor oyla seçeceğiz.\"