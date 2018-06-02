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Politika

Başbakan Yıldırım, Medvedev'i tebrik etti

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev’i telefonla arayarak, Başbakanlık görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı ve 12 Haziran Rusya Federasyonu Milli Günü vesilesiyle tebrik etti

02 Haziran 2018 16:24

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev’i telefonla arayarak, Başbakanlık görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı ve 12 Haziran Rusya Federasyonu Milli Günü vesilesiyle tebrik etti.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
“Sıcak bir havada geçen görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinde son 15 yılda kaydedilen önemli ilerlemelerin memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek; ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ortak irade teyit edilmiştir.”

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