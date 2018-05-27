Başbakan Yıldırım: Laf üstüne laf koymaktan başka marifetleri yok (2)

İFTARA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ilk mitingi için Erzurum\'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, mitingden sonra AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlenen 5\'inci Geleneksel Ahde Vefa İftar ve Milletvekili adaylarının tanıtım programına katıldı.

İftar öncesi bir konuşma yapan ve milletvekili adaylarının elini tutarak havaya kaldıran Başbakan Yıldırım, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı bağrına basan Dadaşlara teşekkür etti. Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Yıldırım, \"AK Parti vefa, kardeşlik, birlik ve beraberlik demektir, birlikte Türkiye olmak demektir. Bugün Erzurum milletin adamı, cumhurbaşkanımızı bağrınıza bastınız, onu büyük coşkuyla karşıladınız, Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri için kampanyasını boşuna Dadaşların diyarı Erzurum\'dan başlatmadı. Çünkü Erzurum, istiklal mücadelemizin başladığı şehirdir. Erzurum deyip geçme, üst üste şampiyon olan ve Süper Lig\'e çıkan bir Erzurumspor var. Erzurumspor\'u tebrik ediyorum, Süper Lig\'de başarılar diliyorum. Şimdi sıra Dadaşlarda seçimlerde 6\'da altı diyecek\" dedi.

Dün olduğu gibi, bu gün de bir çok zorluklara göğüs gererek bu günlere geldiklerini sözlerine ekleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

\"Milletçe 15 yılda büyük badireler atlattık ama yılmadık, yorulmadık. Biliyoruz ki arkamızda 81 milyonun desteği, duası var. Dadaşların Erzurumluların güzel duası var. Bu gün milletin gerçek anlamda iktidara gelişinin 16\'ncı yılanda, 13\'üncü zaferine doğru emin adımlarla gidiyoruz. İlk defa Türkiye\'de hükümet sisteminin değiştiği bir seçim yapacağız. Bu seçimlerde artık Türkiye\'yi yönetecek, 5 yıllığına Türkiye\'yi hedeften hedefe taşıyacak, muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak cumhurbaşkanımızı seçeceğiz.\"

Konuşmanın ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Başbakan Yıldırım\'a üzerinde ismi yazılı olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması hediye etti. Mavi-beyazlı takımın kaptanları Mert Nobre, Burhan Eşer ve kurtardığı penaltılarla takımını Süper Lig\'e taşıyan kaleci Hakan Canbazoğlu, teknik direktör Mehmet Altıparmak, kulüp başkanı Mevlüt Doğan şampiyonluk kupasını Başbakan Yıldırım ile birlikte havaya kaldırdı.

İftar sonrası halk, Başbakan Binali Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirmek için akın edince korumalar zor anlar yaşadı. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra havalimanına giderek Erzurum\'dan ayrıldı.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)

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