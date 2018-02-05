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Bilim / Teknoloji

Başbakan Yıldırım kullandı, sosyal medyada gündem oldu; PTT Messenger nedir?

Binali Yıldırım, PTT Messenger uygulamasıyla Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlandı

05 Şubat 2018 22:46

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu öncesi ürünü olan PTT Messenger uygulaması ile Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi’ne canlı olarak bağlandı. Başbakan Yıldırım'ın bu bağlantıyı gerçekletirmesinin ardından PTT Messenger, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu. Peki, PTT Messenger nedir?

"Milli, Güvenli Anlık Mesajlaşma ve Haberleşme Çözümü" olarak lanse edilen haberleşme uygulamasını, PTT Genel Müdürlüğü geliştirdi. Android ve iOSdesteğinin yanı sıra Windows ve Mac işletim sistemli cihazlarda çalışabilen uygulama bu sayede kullanıcılara platformdan bağımsız bir yapı sunuyor. Uygulama henüz  App Store’da veya Google Play Store’da yer almıyor. 

PTT'nin internet sitesi üzerinden PTT Messenger ile ilgili yapılan tanıtım şöyle:

PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.

PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir.

 

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