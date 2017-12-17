Başbakan Yıldırım: Kudüs’te yanlış hesaplar yapanlar sonunda pişman olacaktır (2)

KIZLARYOLU BARAJI\'NIN TEMELİ ATILDI

Çankırı\'da bölgenin en büyük sulama amaçlı tesisi olması planlanan Kızlaryolu Barajı’nın temelini Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu attı. Temel atma törenine katılan 75 yaşındaki Mehmet Eraslan, sahneye çıkarak 7 yaşından bu yana baraj ölçümlerinin yapıldığına tanık olduğunu anlatırken, \"75 yaşına geldim sağolsun sayın bakanımız sayesinde temelini bugün atıyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun” diye konuştu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kızlaryolu Barajı\'nın \'Hayal projelerden\' birisi olduğunu, kısa sürede tamamlayarak bölge halkının hizmetine sunacaklarını söyledi. Kurşunlu İlçesi Köpürlü Köyü alanındaki Devrez Çayı üzerine kurulacak olan Kızlar Yolu Barajı 450 milyon liraya mal olacağı, 160 bin dekar araziyi sulanacağı belirtildi.

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