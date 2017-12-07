T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Yıldırım: Kudüs kararı adeta pimi çekilmiş bir bomba şeklinde bir sonuç doğurur

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına ilişkin, "Burayla ilgili 3 dinin hassasiyeti var

07 Aralık 2017 14:57

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararına ilişkin, \"Burayla ilgili 3 dinin hassasiyeti var. İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik her üç semavi din için burası kutsal bir mekan. Dolayısıyla buranın konumuyla, statüsüyle oynamak adeta pimi çekilmiş bir bomba şeklinde bir sonuç doğurur. Neresinden bakarsak bakalım vahim bir düşüncedir. Düşüncesi bile vahim, hayata geçirmek demek Ortadoğu\'yu, bölgeyi büyük bir felakete sürüklemek demektir. Ümit ederim sağduyu hakim gelir. Böyle vahim bir kararı Amerika Başkanı bütün dünyayı karşısına alarak Müslüman dünyası başta olmak üzere böyle bir karara varmamış olur. Rüzgar eken fırtına biçer işin özeti\" dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore ziyareti dönüşünde kendisine eşlik eden gazetecilerle uçakta sohbet etti. Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararına ilişkin, \"İsrail, Filistin arasında yıllardan beri devam eden anlaşmazlığın çözümünü tamemen sona erdirir. Bu karar biraz Kuzey Irak yönetiminin referandum ilan etme kararına benziyor. Bütün dünya karşısında, ona rağmen bu referandumu, bu gayrimeşru referandumu ilan ettiler ve sonunda da neler olduğunu hep beraber gördük. BM\'nin defalarca aldığı kararlar var. Burayla ilgili 3 dinin hassasiyeti var. İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik her üç semavi din için burası kutsal bir mekan. Dolayısıyla buranın konumuyla, statüsüyle oynamak adeta pimi çekilmiş bir bomba şeklinde bir sonuç doğurur. Neresinden bakarsak bakalım vahim bir düşüncedir. Düşüncesi bile vahim, hayata geçirmek demek Ortadoğu\'yu, bölgeyi büyük bir felakete sürüklemek demektir. Ümit ederim sağduyu hakim gelir. Böyle vahim bir kararı Amerika Başkanı bütün dünyayı karşısına alarak Müslüman dünyası başta olmak üzere böyle bir karara varmamış olur. Rüzgar eken fırtına biçer işin özeti. Cumhurbaşkanımız gerekli uyarıları yaptı. Bir sürü sorun varken daha büyük bir sorunu bölgenin gündemine getirmenin hiç akıl ile izan ile  izahı yoktur\" diye konuştu. 

(FOTOĞRAF) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakime TORUNANKARA DHABAŞBAKAN Binali Yıldırım ABD Başkanı Donald Trump KudüsHristiyanlıkMusevilikDolayısıylaNeresindenDüşüncesiOrtadoğuBöyleAmerika BaşkanıMüslümanRüzgarBinali Yıldırım Güney KoreABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24