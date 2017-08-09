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Politika

Başbakan Yıldırım Kırgız mevkidaşı Ceenbekov ile FETÖ'yü görüştü

Görüşmede, Kırgızistan'daki 'FETÖ' varlığı ele alındı

09 Ağustos 2017 02:38

Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov ile görüştü. Görüşmede, Kırgızistan'daki 'FETÖ' varlığının, iki ülke arasındaki dostluğa gölge düşürmemesi gerektiği ve bunun için Kırgız makamlarının gerekli işbirliğini göstermeleri yönündeki beklentinin vurgulandığı bildirildi.

Başbakanlık basın müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Kırgızistan Başbakanı Ceenbekov ile bu akşam Çankaya Köşkü'nde görüştü.

Açıklamada, dost ve kardeş iki ülke ilişkilerinin çeşitli veçheleri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Kırgızistan'daki FETÖ varlığının, iki ülke arasındaki dostluğa gölge düşürmemesi gerektiği ve bunun için Kırgız makamlarının gerekli işbirliğini göstermeleri yönündeki beklentinin vurgulandığı aktarıldı.

Görüşmede, Kırgız tarafının iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe halel getirmemek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiği bildirildi.

 

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