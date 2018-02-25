Başbakan Yıldırım, Kayseri'den Erzurum'un Alacabük köyüne telefonla bağlandı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün, Kayseri’de partisinin il kongresindeki konuşmasının ardından, Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir aracılığıyla Erzurum’un Alacabük köyüne telefonla bağlandı. Milletvekili Aydemir, o anın görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kayseri\'de dün partisinin il kongresine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Kadir Has Kongre Merkezi’ndeki konuşmasını ardından Erzurum ile sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İspir\'in Alacabük köyünde düzenlenen \'Afrin Şehitlerine Vefa\' etkinliğinde, bu sırada Kayseri’de olan Başbakan Yıldırım ile de telefon görüşmesi yaptı. Aydemir, görüşme sırasında akıllı telefonun hoparlörünü açıp, sesi dışarıya verdi. Bu sırada Aydemir’in yanındaki hemşehrileri, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Başbakan Yıldırım, telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Alacabük köyünün değerli sakinleri, değerli hemşehrilerim, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Geceniz mübarek olsun. Kayseri’deyiz. Kayseri’nin mitingini yaptık. Biraz sonra buradan hareket edeceğiz. Ben Afrin şehitleri anısına düzenlediğiniz bu güzel toplantı için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun.”

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise, “Sayın Başbakanım, herkesin size hürmeti, saygısı var. Allah razı olsun” diyerek telefonu kapattı.

Aydemir, daha sonra salondakilere dönerek \"Sizler için özel bir zamanı da yaşamış olduk” dedi. Bu sırada vatandaşlar da Aydemir’e Başbakan Yıldırım ile yapılan telefon görüşmesi nedeniyle teşekkür etti. O anları sosyal paylaşım sitesi hesabından paylaşan Aydemir, “Boşuna, biz bir büyük aileyiz demiyoruz. Alacabük köyümüzde Afrin şehitleri için düzenlediğimiz etkinliğe Sayın Başbakanımız Kayseri’den telefonla katılıp, tebriklerini iletti. Sevinçte, kederde bir atan yürekleri kim sindirebilir? Ak kadroyla ülkemiz zirvelere yürüyor” diye yazdı.

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