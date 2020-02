Başbakan Yıldırım: Kandil'deki inlerini başlarına geçireceğiz

Taylan YILDIRIM-Mustafa KÖPRÜLÜ/UŞAK, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim çalışmaları için gittiği Uşak\'ta terör operasyonlarına değinerek \"Ne diyor? \'Külliye\'yi yıkacağım\'. Milletin gücü seni yıkar, Külliye\'yi yıktırmaz. İşte şimdi Kandil\'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik. Şimdi peşlerindeyiz, nereye giderlerse gitsinler kahraman Mehmetlerimiz sınır ötesinde destan yazıyor. Oradaki inlerini başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin\'i, El Bab\'ı hatırlasın. Şehitlerin hesabını tek tek soracağız. Ay yıldızlı bayrak şanıyla dalgalanmaya devam edecek. Millet, muhalefet ittifakını sandığa gömecek\" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, hava yoluyla Uşak\'a geldi. Yıldırım, burada 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'nda halka seslendi. Başbakan\'ın konuşma yapacağı alana, büyük boyutlarda Türk bayrağı ile Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın posterleri asıldı. Meydandaki pankartlardan üzerinde, \'Başbakan ile engellere vurduk ket, amacımız tek bayrak, tek devlet, vur mührünü yıkılsın vesayet Ak Gençliğin durumu daima net\' yazılı olanı dikkat çekti. Yağmur yağdığı için mitinge gelenlere yağmurluk dağıtıldı. Mitinge Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına, eski başbakanlardan Adnan Menderes\'i anarak başladı ve şöyle dedi:

\"Menderes, Uşak\'a geldi. O geldiğinde Uşaklılara nasıl seslenmiş biliyor musunuz? \'Sizlere canım kurban, daima hizmetinizdeyim\' demiş. Millete hizmete yolunda canını feda etti. Allah rahmet eylesin. 1950, milletin büyük desteğiyle iktidara gelmiş ancak zorbalıkla iktidardan uzaklaştırılmış, iki yol arkadaşıyla idam edilmiş. Menderes, milleti için yola çıkığında yoluna çıkanlar, bugün olduğu gibi o gün de yıkım ekibi iş başındaydı. Dertleri; büyüyen, güçlenen Türkiye\'nin kazanımlarını yok etmek. Eğer göreve gelirlerse ne diyorlar? Adaylardan biri ayağını kaldırıyor, öbürü aynı yere basıyor; \'Biz gelirsek eski sisteme döneceğiz\'. Peki biz bunu niye değiştirdik Uşak? Madem eskiye dönecektik niye bu değişikliği yaptık, bu zahmeti çektik? Bunlar milletin iradesini bile kabul etmiyorlar. Sizin iradenizi kabul etmeyeni siz kabul eder misiniz? Türkiye\'yi kavgaların, siyasi, ekonomik kaos içerisine sürükleyenlerin açık açık söylediği budur. Milletimiz bu boş lafa kulak asmıyor. Millet, Ak Parti\'nin icraatlarını biliyor. Biz taş üstüne taş koyarken CHP kulağının üstüne yatıyor, laf üstüne laf koymaktan başka bir şey yapmıyor. Türkiye\'yi 15 yılda 3 kat büyüten parti kim? Ekonomik krizlere karşı, siyasi oyunlara karşı milletiyle el ele Türkiye\'yi bugünlere getiren partinin adı Ak Parti. İhracatı 36 milyardan 162 milyara çıkaran iktidarın adı ne? Aktif havaalanı sayısını 26\'dan 55\'e çıkaran iktidarın adı ne? Biz göreve geldiğimizde dünyanın marka firması THY kapanma noktasına gelmişti. 55 ülkede 103 noktaya ancak sefer yapıyordu, 59 uçağı vardı. Bugün 121 ülke, 307 noktaya uçuş yapıyor, 400\'den fazla da uçağı var. Dünya markası oldu. Üniversite sayımızı 76\'dan 207\'ye çıkardık mı? 69 milyon vatandaşımıza hızlı internet hizmete getirdik mi? 817 bin vatandaşımızı konut sahibi yaptık. Şimdi gelirken gördüm, Türkiye\'de tek örnek iş yeri ve konut dönüşüm projesini Uşak\'a kazandırdık mı? 80 yılda Türkiye\'de 6 bin kilometre yol vardı. Ak Parti iktidarı 15 yılda, bunun üzerine 20 bin kilometre koydu. İşte fark bu. Yolları böldük; hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik. Bir şeyi unutmayın; yolları böleriz ama Türkiye\'yi böldürtmeyiz. 15 yılda tam 525 tane baraj yaptık. 528 tane elektrik santrali yaptık. 107 içme suylu tesisi 1232 sulama tesisi açtık.\"

\'YALAN DOLAN BUNLARDA HER ŞEY VAR\'

Emeklilere bayram öncesinde 1000 lira verdiklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, bunun muhalefet tarafından çarpıtıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

\"Emeklilere \'her bayram öncesi 1000 lira vereceğiz\' dedik. emeklilerimiz her şeyin daha iyisine layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar, çabaladılar. Onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar? Yok 1000 TL vermiyormuşuz, yok 750 TL, 500 TL veriyormuşuz. Yalan dolan bunlarda her şey var. Biliyorsunuz Muharrem İnce, Merak Akşener, Temel Karamollaoğlu ve diğerleri ne diyorlar? Bunlar şimdi bir vaatte bulanacaklar, \'yol yapacağız\' diyecekler hemen akıllarına geliyor her taraftan yol geçiyor. \'Neyse bu olmadı\' diyorlar. \'Acaba hastane mi yapsak\' diyorlar tam söyleyecekler ama hastanaler yapılmış, bitmiş. Oradan da ekmek yok. Hızlı tren, o da yapılmış, OSB\'lerin sayısı artmış, barajlar yapılmış, memleketin ihtiyacı olan her şey yapılmış. İyi ki Ak Parti var. Bu sefer buradan iş çıkmayınca yapacak iş bulamayınca bu sefer diyorlar ki \'Biz bunların yaptıklarını yıkalım\'. Başlıyorlar yıkım ekibi gibi çalışmaya. \'Yolları kapatacağız, yerli araba yaptırmayacağız\'. Ne yapacağız yerli araba yaptırmayıp, hep dışarıdan mı alacağız? Bunlarını ufku yok.\"

\'TEK DERTLERİ; ERDOĞAN GİTSİN DE MEMLEKET ÖNEMLİ DEĞİL\'

Muhalefetin \'Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti gitsin de Türkiye ne olursa olsun\' anlayışına kilitlendiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bu bölge üzerinde plan yapanlar, emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor; \'Recep Tayyip Erdoğan gitsin\'. İçeridekiler de bunlarla aynı şarkıyı söylüyor. Bu aklınıza bir şey getiriyor mu? Söz birliği yapmışlar FETÖ\'sü, Kandil\'i, içerideki sponsorlar, \'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de memleket önemli değil\'. Peki Uşak buna geçit verir mi? Bunların vaatleri arasında, konuşmaları arasında hiç teröre değindiklerini duydunuz mu, terörle nasıl mücadele edeceklerini? Kuzey Irak\'ta, Kuzey Suriye\'de ülkemizin başına bela olan YPG, PKK terör örgütlerine karşı hangi stratejileri, eylem planları var? Bunları duyan oldu mu? Olmaz. Çünkü bunların öyle bir derdi yok. Türkiye ciddi bir tehdit altında\" dedi.

\'ATATÜRK\'ÜN PARTİSİ TERÖRE DESTEK VERENDEN MEDET UMUYOR\'

Başbakan Yıldırım, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Edirne\'de HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı cezaevinde ziyaret etmesini eleştirerek, \"Adaylar belli oldu. Hatırlayın Muharrem İnce, koşa koşa Edirne\'ye gitti. Biz de zannettik ki çok özlediği Edirnelilerle buluşacak, Selimiye\'yi ziyaret edecek. Ama doğru Edirne Cezaevi\'ne gitti, Selahattin Demirtaş\'ın yanına gitti. Ey CHP, koca CHP! Atatürk\'ün partisi teröre destek verenden medet umuyor. Yakışır mı bu CHP\'ye. CHP\'lilere sesleniyorum; bu konu çok önemli, Türkiye\'nin beka meselesinde bile dik duruş ortaya koyamayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta CHP\'li kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum\" dedi.

Uşak\'taki konuşmasında terör operasyonlarına da değinen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Ne diyor? \'Külliye\'yi yıkacağım\'. Milletin gücü seni yıkar, Külliye\'yi yıktırmaz. İşte şimdi Kandil\'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik. Şimdi peşlerindeyiz. Nereye giderlerse gitsinler, kahraman Mehmetlerimiz sınırı ötesinde destan yazıyor. Oradaki inlerini başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin\'i, El Bab\'ı hatırlasın. Şehitlerin hesabını tek tek soracağız. Ay yıldızlı bayrak şanıyla dalgalanmaya devam edecek. Millet, muhalefet ittifakını sandığa gömecek. Uluslararası finans kuruluşları, 2018 yılında gelişmekte olan ülkeler arasında en cazip ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Bugün büyüme rakamları açıklandı. Türkiye yine rekor kırdı. Yüzde 7,4 büyüdü. Bütün bunlar olurken muhalefet ne yapıyor? Dışarıdakilere Türkiye\'yi şikayet ediyor. O söyledikçe dışarıdakiler de inatla Türkiye\'ye geliyor. İlk dört ayda geçen sene gelen turist sayısının yüzde 50 fazlası geldi. Ey Kılıçdaroğlu, senin söylediğine içeride inanan zaten yok da dışarıda inanan yok artık. Haberini olsun.\"

Başbakan Binali Yıldırım, Uşak milletvekili adaylarını tanıtırken bir vatandaşın kız çocuğunu omuzlarına alarak poz verdi.



