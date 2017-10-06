Başbakan Yıldırım: İbadi'den böyle bir davet gelmiştir  

(SINIR KAPILARI VE HAVA SAHASININ KAPATILMASI) \"HEPSİNİN PLANLAMASI YAPILDI. ZAMANI YERİ HASIL OLDUĞUNDA GEREKEN ADIMLAR ATILIR\"

(MELİH GÖKÇEK\'İN İSTİFA EDECEĞİ İDDİALARI) \"KİM SÖYLÜYOR? DEDİKODUYA GÖRE AMEL EDİLİR Mİ?\"



Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar İbadi\'den davet geldiğini belirterek, \"İbadi\'den böyle bir davet gelmiştir. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği, zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Yapılacak ziyaret önemli bir ziyarettir. Hazırlıkların yapılması gerekir. Kapsamlı bir ekonomik işbirliği, savunma, güvenlik işbirliği olabilir. Bölgedeki sorunlar hakkında siyasi anlamada işbirliği olabilir. Irak\'ın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir. Sınırlarımızda statü değişikliği bizim kabul edilemez bir önceliğimizdir. Referandum sonrası bölgede herhangi bir ayrımcı hareketin başlaması Türkiye\'nin mili güvenlik meselesidir\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar İbadi\'den davet geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: \"Sayın İbadi\'den böyle bir davet gelmiştir. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği, zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Yapılacak ziyaret önemli bir ziyarettir. Hazırlıkların yapılması gerekir. Başika biraz olduğundan fazla gündeme getiriliyor. Başika\'daki askerlerimiz DEAŞ\'la mücadeleye katılacak olanlara eğitim vermek üzere oradalar. Irak da DEAŞ ile mücadele ettiğine göre, Aramızda bu konunun mesele olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bölgede daha büyük sorunlar var. Kuzey Irak gayri meşru referandumu var. Ondan sonra yaşanacak gelişmeler var. Bu konularda çok daha yakın işbirliği içinde olmamız gerekir. Bizim için yok hükmündeki bu referandumdan sonra, biz ilişkilerimizi Irak Merkezi hükümeti ile daha da geliştirmek istiyoruz. Kapsamlı bir ekonomik işbirliği, savunma, güvenlik işbirliği olabilir. Bölgedeki sorunlar hakkında siyasi anlamada işbirliği olabilir. Irak\'ın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir. Sınırlarımızda statü değişikliği bizim kabul edilemez bir önceliğimizdir. Referandum sonrası bölgede herhangi bir ayrımcı hareketin başlaması Türkiye\'nin mili güvenlik meselesidir.

ALINACAK DAHA BAŞKA TEDBİRLERİMİZ DE VAR. KADEME KADEME DEVREYE GİRECEK

Irak, bu referandumdan sonra Erbil\'e, Süleymaniye\'ye uçuşları durdurdu. Biz de buna paralel olarak uçuşlarımız durdurduk. KDP\'nin buradaki temsilcisinin geri gelmemesini istedik. Irak ile bizim askerlerimiz ortak tatbikat yapıyorlar. Bundan sonra alınacak daha başka tedbirlerimiz de var. Cumhurbaşkanımız ipuçlarını verdi kademe kademe devreye girecek.

TEKLİFİMİZ OVAKÖY SINIR KAPISININ FAALİYETE GEÇMESİ

İran ile de Kuzey Irak\'taki bu gelişmeler üzerinde işbirliği ve koordinasyon konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca İran ile mutabakatımız PKK\'ya yönelik ortak mücadeleyi de içeriyor. İran\'ın Kuzey Irak ile Merkezi Irak ile kapısı var. 9 tane kapısı var. Bu kapıların sadece 4 tanesi Kuzey Irak\'a açılıyor. 5 tanesi Irak merkezi yönetiminin kontrolündeki bölgeye açılıyor. Bizim sadece bir kapımız var. Bir kapı daha var Üzümlü ama oradaki yerel ihtiyaçlar için. Son zamanlarda açtığımız kapı. Çok sınırlı kullanılıyor. Habur\'da hem Kuzey Irak hem merkezi hükümete kontrolündeki alana hizmet eden bir kapı. Tabi ki Irak burayı kapatma hakkına sahiptir. Bu konuda Irak\'ın hükümranlığı altında bütün kapıların kapatılmasına biz saygı gösteririz. Ama bizim teklifimiz, gerek Kuzey Irak\'ta yaşan Türkmen, Kürt, Arap kardeşlerimizin gerekse Irak ile olan bütün ticari ve taşımacılık faaliyetlerimizin zarar görmemesi için Ovaköy sınır kapısının faaliyete geçmesi. Bunu teklif ettik. Bu konuda da Irak\'tan destek istiyoruz. Bütün bu konuları ele almak için İbadi\'yle bir araya gelmekten memnuniyet duyacağım.\"

(SINIR KAPILARI VE HAVA SAHASININ KAPATILMASI) \"HEPSİNİN PLANLAMASI YAPILDI. ZAMANI YERİ HASIL OLDUĞUNDA GEREKEN ADIMLAR ATILIR\"

Sınır kapılarının ve hava sahasının kapatılacak olmasına ilişkin bir soruya Yıldırım, \"Bunların hepsinin planlaması yapıldı. Zamanı yeri hasıl olduğunda gereken adımlar atılır. Türkiye\'nin hedefi, Kuzey Irak\'ta yaşayan Kürt kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz, Türkmenler, Araplar değildir. Her türlü etnik grup orada rahatça yaşamalıdır. Onların geleceğini karartmak gibi bir düşünce asla söz konusu değildir. Bizim derdimiz oldu bitti ile burnunun doğrultusunda kişisel ihtiraslar için karar alanların bu kararın karşılığını görmesidir. Bunun dışında başka bir amacımız yoktur\" diye yanıt verdi.

(GÖKÇEK\'İN İSTİFA EDECEĞİ İDDİALARI) \"DEDİKODUYA GÖRE AMEL EDİLİR Mİ?\"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'in istifa edeceği iddialarına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, \"Kim söylüyor? Dedikoduya göre amel edilir mi?\" dedi.