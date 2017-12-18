T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Yıldırım :  Hükümetimiz, çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir 

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bangladeş  ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi

18 Aralık 2017 14:05

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bangladeş  ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı\'nda basın toplantısı düzenledi. 
Başbakan Yıldırım, \"Uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar hazırlık düzeyinde devam ediyor. Uzun bir süreden beri biz hükümet olarak bu hazırlıkları sürdürüyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra zannediyorum bu uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar daha da hız kazanacaktır. Bu çalışmaların bir kısmının en azından 2018 Mart\'ından önce yasalaşma ihtiyacı var.\" diye konuştu. 
Yeni asgari ücret görüşmeleri ile ilgili olarak Başbakan Yıldırım, \"Hükümetimiz, yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve onların mağdur olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır.\" diye konuştu. 
Başbakan Yıldırım, \"Taşeronların devlette daimi kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Dolayısıyla birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak.\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHABAŞBAKAN Binali Yıldırım BangladeşEsenboğa HavalimanıYıldırımUzunBütçeBuMartBaşbakan YıldırımBizDolayısıyla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24