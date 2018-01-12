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Politika

Başbakan Yıldırım: Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz. AYM de bilmiyor (1)

  Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım gündeme ilişkin soruları yanıtladı

12 Ocak 2018 17:30

 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AYM’nin kararına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, `AYM’nin kararını beğeniriz, beğenmeyiz … bunun incelenmesi, değerlendirilmesi ayrı bir şeydir. İlk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz. AYM de bilmiyor. O bakımdan doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir. Nöbetçi mahkemenin verdiği karar, tabii ki yeterli değildir. Asıl mahkeme yetkilidir. O bakımdan AYM’nin gerekçeli kararının beklenmesi istenmiştir. Gerekçeli karar da yayınlanmıştır. Kararda görülen bir şey var;  burada verilen kararın iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir. İddianame ve sonrası ile ilgili konularda mahkemenin yargılama hakkı saklıdır. O bakımdan yerel mahkeme dosya içeriğini dikkate alarak, AYM’nin de kararını dikkate alarak en uygun hukuka uygun bir karar verecektir. Hangi mahkeme olursa karar verirken bizim yürütme olarak beklentimiz, büyük bir mücadele verdiğimiz, bölücü terör örgütü, FETÖ terör örgütü ile yapılan bu mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak ya da böyle anlaşılacak kararları almamalarıdır. Bu konuda çok daha dikkatli davranmak hem mahkemelerin görevidir hem de yürütmenin, idarenin görevidir.  Bütün kurumların gerekli hassasiyetleri göstermesi icap etmektedir` diye konuştu.
 

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