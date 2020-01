Başbakan Yıldırım: Bizim kongrelerimizde masalar, sandalyeler havada uçuşmaz (3)

\'SURİYE’DEN YAPILAN TACİZLER, MİSLİYLE KARŞILIK BULACAKTIR\'

Başbakan Binali Yıldırım, Niğde\'deki programının ardından Aksaray\'a geçerek Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen Ak Parti İl Kongresi\'ne katıldı. Başbakan Binali Yıldırım\'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba eşlik etti. Kongrede partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, 2019 yılında yapılacak seçimlere değinerek, \'\'Referandumda, partisi olmayanlar ‘evet’e, karşı ‘hayır’ kampanyasında, yalanda dolanda sınır tanımayanlar, daha bugünden 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanlarına yandaş arıyorlar. Yandaşları kim olursa olsun, bu ülkenin milli değerlerine, bu ülkenin 2023, 2053, 2071 hedeflerin taşıyacak kadrolar bellidir, millidir, yerlidir\'\' diye konuştu.

Teröre karşı mücadelenin devam ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, dış güçler ve emperyalistlerin, Türkiye üzerindeki emellerinden vazgeçmediğini kaydetti. Suriye\'nin kuzeyinden yapılan tacizlere misliyle karşılık verileceğini ifade eden Başbakan Yıldırım, \'\'Daha bugün, iplerini ellerinde tuttuğu, Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin’deki, Kobani\'deki terör grupları ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Ama şunu herkes iyi bilmelidir, Türkiye\'ye yapılacak her türlü saldırı, ister içerden olsun, ister dışardan olsun, misliyle karşılık bulacaktır\'\' dedi.

Yıldırım, Suriye\'deki terör yapılanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

\'ANKARA NE KADAR GÜVENLİYSE, NEW YORK DA O KADAR GÜVENLİ\'

Türkiye\'nin terörle mücadelesinin küresel barış için olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\'\'Bizim, terörle mücadelemiz küresel barış içindir. Türkiye\'nin emniyeti, Türkiye\'nin barışı aynı zamanda, Suriye\'nin, Irak\'ın, bütün komşularının barış ve kardeşliği demektir. Bizim dış siyasetimizin istikameti dostluktur. Ankara ne kadar güvenliyse, New York, Paris, Londra da o kadar güvenlidir. Çünkü küresel terör sınır tanımıyor. Teröre karşı hiçbir ayrım yapmadan mücadele etmek, bütün devletlerin ortak sorunudur. Bugün hala, terör örgütleri üzerinden ülkelere operasyon çekme gayreti vardır. Suriye\'deki PYD, YPG, PKK yapılanmasını destekleyen emperyalistler, bu bölgede gözyaşının, acıların son bulmasını istemiyorlar. Terör örgütlerini ülkelerinde barındıranlar, bu yanlıştan bir an önce dönmeli ve gereğini yapmalıdır.\'\'

\'ABD\'DE KOMİK BİR DAVA GÖRÜLÜYOR\'

ABD\'de görülen Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'nın yargılandığı davaya değinen Başbakan Yıldırım, \'\'Bugünlerde ABD\'de bir dava görülüyor. Komik bir dava, komik olduğu kadar hukuki dayanaktan da yoksun bir davayı hep ibretle izledik. ABD yargıçları adeta FETO elemanlarının güdümüne girmiş, onların istediği gibi hareket ediyorlar. Sizin oyunlarınız bize sökmez. Kendi hukuk sisteminize zarar verdiğinizle kalırsınız. Türkiye hukuk devletidir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları ergeç başlarına geçecektir\'\' dedi.

KILIÇDAROĞLU\'NA TEPKİ

​Bugün anamuhalefet partisinin, CHP\'nin genel başkanı bir kongrede konuşuyor. Diyor ki, bir vatandaş Meclis önünde kendini yakmaya kalkıyor. İlave ediyor, \'kardeşim Meclisin önünde kendini niye yakmaya kalkıyorsun, kendini yakacaksan git Sarayın önünde yak\', adama bak. İnsanlık ölmedi kardeşim. Bu neye benziyor biliyor musunuz, komşunun evi yanarken gidip üşüyen elini ısıtmaya benziyor. Kılıçdaroğlu\'nun yaptığı bu. O vatandaşın yanması önemli değil. Onun Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı, düşmanlığı, o vatandaşın yanmasından daha fazla. Başarılı olmanın şartı insanı sevmektir, insanı yaşatmaktır. Ak Parti ne diyor, insanı yaşat ki, devlet yaşasın. O ne diyor, insan yansın, yeter ki ben iktidar olayım. Böyle bir anlayış olabilir mi? \'\'diye konuştu.

Hasan BÖLÜKBAŞ- Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/AKSARAY,(DHA)

FOTOĞRAFLI