Başbakan Yıldırım, Amasya'da şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ-Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bunu da ilk defa Amasya’dan açıklıyorum, 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş olarak belirledik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu. Yüzde 12 artış anlamına geliyor bütün şeker pancarı üreticisi kardeşlerimize hayırlı olsun\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Amasya’da düzenlenen Ferhat Tüneli açılış töreni ve iftar programına katıldı. Kent merkezinde yaşanan trafik sorunun çözümü amacıyla Harşena Dağı’nın altına yapılan tünel 1 kilometre uzunluğunda. Nergiz Mahallesi’nden başlayıp dağın altından geçerek Kurşunlu Mahallesi’ndeki kavşağa çıkan tünelin şehirdeki trafik akışını hızlandıracağı belirtildi. 35 milyon TL’ye mal olan tünelin temelini 8 Nisan 2016’da o dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Başbakan Binali Yıldırım atmıştı. Elmasiye Caddesi üzerinde kurulan açılış törenine gelen Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak yaklaşık 5 bin kişi ile birlikte iftar yaptı.

Ardından vatandaşlara hitaben konuşma yapan Başbakan Yıldırım, \"İki bayram var bu ayda biliyorsunuz. Birincisi Ramazan Bayramı ikincisi ise 24 Haziran bayramı. Şen olasın Amasya kurtuluş savaşımızın önemli kilometre taşlarından biri Amasya’dır. 12 Haziran, 19 Mayıs’ta başlanan kurtuluş mücadelesinin ikinci durağı. Bugün Amasya için hayırlı ve güzel bir gün. Daha önce temel atmasında da bulunduğu Amasya Belediyemizin gerçekleştirdiği Ferhat Tüneli’ni açıyoruz hayırlı uğurlu olsun\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\"Biz cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yıldır Ferhat olduk milletimizle buluşmak için dağları deldik, Şirin gibi milletimizle kucaklaşmak için gece gündüz demeden hizmet ettik, uzakları yakın ettik. Köprüler, yollar, tüneller, havalimanları insanımızın yaşamını kolaylaştırmak için gece demeden gündüz demeden çalıştık. Ülkemizi 16 yıl içerisinde 3 kat büyüttük. Böyle önemli bir projeyi Ferhat’ın şehrine kazandırmış olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Ferhat tüneli Amasya şehir içi trafiğine nefes aldıracak önemli bir proje. Millete hizmet aşkıyla memleket aşkıyla görüyorsunuz bize dağlar dayanmıyor. Dağları deliyoruz milletimizle buluşuyoruz.\"

\'BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİK. ANCAK BUNLARI KOLAY ELDE ETMEDİK\'

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin meselelerini bir bir ele aldıklarını dile getirerek, \"16 yıldır dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Büyük başarılar elde ettik. Ancak bunları kolay elde etmedik. Bir yandan milletimizin hayal ettiği hasretle beklediği eserleri hizmetleri bir bir yaparken diğer yandan da darbe girişimi ile vesayet odakları ile ve kumpaslarla önümüze çıkan terör belasıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Elhamdülillah geldiğimiz noktada ülkemiz terör belasından büyük oranda kurtulmuştur. Terörle mücadele eden bu uğurda hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize Rabbim’den rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Devletle millet arasındaki mesafeyi 16 yılda kapattık. Devleti, milletin hizmetine sunduk. Ferhat gibi çalıştık milletimizin yüzünü güldürdük. Biz bu topraklara, bu bayrağa Ferhat gibi aşığız aşık. Yollar açıyoruz, tüneller yapıyoruz, şehirleri şehirlere bağlıyoruz, gönülleri gönüllere bağlıyoruz\" diye konuştu.

\'10 TANE MEGA PROJENİN 6’SINI YAPTI\'

2008 yılında dünyada çok büyük bir kriz başladığını söyleyen Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

\"2008’den 2018’e geçen 10 yıl içerisinde Türkiye dünyada yapılan 10 tane mega projenin 6’sını yaptı. Türkiye’ye de bu yakışır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Ankara-İstanbul hızlı treni, Avrasya Tüneli Ovit Tüneli, dünyanın en büyük havalimanı, Çanakkale 1915 Köprüsü, bunların hepsi tek başına marka projeler. Türkiye’nin geleceğine damgasını vuracak projeler. Kanal İstanbul’u da yapacağız. Her ne kadar bazı cumhurbaşkanı adayları ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız’ deseler de bu milletin desteği, Amasya’nın desteği bizde olduğu müddetçe onu da başaracağız onu da yapacağız inşallah.\"

ŞEKER PANCARI ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Başbakan Binali Yıldırım, şeker pancarı üreticilerini yakından ilgilendiren bir haberi, müjdesi olduğunu belirterek, \"Bunu da ilk defa Amasya’dan açıklıyorum. 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş olarak belirledik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu. Yüzde 12 artış anlamına geliyor bütün şeker pancarı üreticisi kardeşlerimize hayırlı olsun. Bu seçimler önemli seçimler. Türkiye 94 yıllık yönetim alışkanlığını değiştiriyor. Darbelerle, vesayetlerle, krizlerle, istikrarsızlıklara Türkiye artık yıllarını kaybetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında daha istikrarlı, daha güçlü, yeni hükümet sistemiyle muhasır medeniyetler seviyesine giden yolda emin adımlarla ilerleyecek. Siz diğer cumhurbaşkanı adaylarının terörle ilgili hiçbir şey söylediklerini duydunuz mu? Her hangi bir fikirleri var mı? Terörle mücadele konusunda önünüze bir vizyon koyabiliyorlar mı? Koyamazlar. Adalığı açıklandığı gün koşa koşa Edirne’ye giden, Edirne’de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin. Ülkemiz etrafında plan var. Bu plan bir şer planıdır. Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurma hevesi var. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı, canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Türkleri de, Kürtleri de terör belasına kurban etmeyeceğiz. Terör bu ülkenin kalkınmasını geciktiren alçakça bir plandır. Terörü Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız. Bölücü PKK terör örgütü, Kürtlerin sorunuyla ilgilendiği yok. Asıl sorun Türklerin de Kürtlerin de PKK sorunu. Bu sorunu gündemden çıkarmak da bizim boynumuzun borcudur\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının ardından Ferhat Tüneli\'nin açılış kurdelesini kesti. Ardından tören alanından ayrıldı.

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