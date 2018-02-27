Başbakan Yıldırım: Afrin hilal gibi çepe çevre emniyete alındı (2) 

\"GÜN NATO MÜTTEFİKİMİZ ÇEKYA\'NIN İMTİHAN GÜNÜDÜR

Salih Müslim\'in göz altına alınmasına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, \"Kırmızı bülten ile arama kararı çıkardığımız PKK, PYD elebaşlarından Salih Müslim 24 Şubat\'ta Çek Cumhuriyeti\'nde göz altına alındı. Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. İçişleri, dışişleri adalet bakanlıklarımız konuyu yakından takip ediyor. Gerekli temaslar sürüyor. Gün NATO müttefikimiz Çekya\'nın imtihan günüdür. Ümit ederiz ki müttefikimiz Çek Cumhuriyeti, terörle mücadele yaşanan hassasiyeti görür gerekli dayanışmayı sergileyerek bu teröristi bize iade eder. Sonu ne olursa olsun şu kesin; eli kanlı terör örgütlerinin ele başları ellerini kollarını sallayarak gezemeyecek, dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

\"VATANDAŞIN MALİYEDE BİRİKEN KDV\'LERİ ARTIK İADE EDİLECEK\"

Yıldırım, \"İstihdam artışını kabullenemeyenler, bu artışı kursiyerlere, stajyerlere bağlamayı ihmal etmediler. Bu artışın hiç bir yerinde kursiyerler, stajyerler yoktur. Tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu\'nun kayıtlı rakamlarıdır. Okumadıysanız gönderelim. Bugün itibari ile 50 yıllık bir reformu hayata geçirecek Katma Değer Vergisi ve bazı kanunlarda düzenleme yapan tasarıyı da meclise gönderiyoruz. Bu tasarı yasallaştığında vatandaşın maliyede biriken KDV\'leri artık iade edilecek. Vatandaşın devletten KDV alacağı kalmayacak bir takvime göre ödenecek. Ödenmezse 3 aydan sonra faiz işleyecek. Asgari ücret yılın başında da sonunda da aynı olacak bir kesinti olamayacak. 2020 yılı sonuna kadar yeni bir istihdam seferberliği için kolaylıklar getiriyoruz\" açıklamasında bulundu.

\"16 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ ARAÇLARIN HER TÜRLÜ ARACIN HURDAYA AYIRANLARA 10 BİN LİRAYA KADAR TEŞVİK VERİYORUZ\"

Yıldırım, \"16 yaş ve üzerindeki araçların her türlü aracın hurdaya ayıranlara 10 bin liraya kadar teşvik veriyoruz. Böylece trafik güvenliğin arttırıyoruz ve otomotiv sektörünün çalışmaya üretmeye devam etmesini sağlıyoruz. Motorlu Taşıtlar Kanunu ile Trafik Kanunundaki farklı tanımlamaları ortadan kaldırıyoruz. Böylece minibüsçüler daha az vergi ödeyecek\" dedi.

\"GÖRÜŞMELER BAŞLAMADAN ÇAMUR ATMAYA BAŞLADI ANA MUHALEFET \'BU BİR İTTİFAK DEĞİL KOALİSYON\' DİYE\"

Yıldırım, \"Cumhur ittifakı ile genel seçimlerde, birlik ve beraberlik devam edecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören ilk seçimlerde, yüzde 50 fazla bir oy ile cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Cumhur ittifakına bile laf edenler var. Bu CHP değil miydi referandumda hayır cephesini açan, cumhurbaşkanlığı seçiminde 14 direkli çatı ittifakını kuran değil miydi? Bu işleri korsan olarak yapıyorlardı şimdi gizli saklı yok. Herkes nerede duracağına karar versin milletin yanında mı yoksa onların yanında mı duracaksınız? Ana muhalefet, son iki seçimde bunu örtülü yapıyordu zaten. Şimdi açık seçik kim kiminle beraber olacaksa ona göre vatandaşın önüne çıksın diyoruz. Bazıları bundan rahatsız. Daha görüşmeler başlamadan çamur atmaya başladı ana muhalefet. \'Bu bir ittifak değil koalisyon\' diye. İşi sulandırmaya, çarpıtmaya gayret ediyor. \'Bizim evde oyların yarısı CHP\'ye yarısı da HDP\'ye\' gitti diyen senin partilin değil miydi? Ne çabuk unuttun\" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, Artvin’deki Cankurtaran Tüneli\'nin yarından itibaren ulaşıma açılacağını da belirtti.

Hakime TORUN -Nursima KESKİN /ANKARA (DHA)

