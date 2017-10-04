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Politika

Başbakan Yıldırım, ABD Büyükelçisi Bass'ı kabul etti

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi John Bass'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti

04 Ekim 2017 17:58

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi John Bass\'ı Çankaya Köşkü\'nde kabul etti. 
Başbakanlık kaynakları, ziyaretin veda ziyareti kapsamında olduğunu bildirdi. 

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