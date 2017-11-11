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Politika

Başbakan Yıldırım: ABD Başkan Yardımcısı Pence ile çok verimli bir şekilde görüştük

"YPG konusunda olması gerekenleri söyledik, beklentilerimizi ilettik; FETÖ konusunda hassasiyetimizin farkındalar"

11 Kasım 2017 02:18

Başbakan Binali Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesine ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, görüşmenin çok erimli geçtiğini ifade etti. 

ABD ile ilişkilere dair "Bizim amacımız ilişkileri daha da germek değil, iyileştirmek" diyen Yıldırım "YPG konusunda olması gerekenleri söyledik, beklentilerimizi ilettik" ifadelerini kullandı. 

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ekonomi çevreleriyle yatırımcılarla bir araya geldik. ABD'nin çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirme fırsatı bulduk.  Eyüp Sultan Camii'de dua ettik. Buradaki Müslüman topluluklarıyla bir araya geldik.
Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi ve hayranlık var.  ABD ile ilişkilerimizi daha iyi düzeye taşıyacağız.

Özetle geziminizin hem resmi hem resmi olmayan tarafı olukça yoğun ve verimli geçti.

YPG konusunda olması gerekenleri söyledik, beklentilerimizi ilettik. Bundan sonrasını takip edeceğiz. Buna göre adımlarımızı atacağız.

"Biz olması gerekeni söyledik, beklentilerimizi ilettik, karşı taraf da bununla ilgili bize olumsuz bir şey söylemedi. Bu konulardaki hassasiyetimizi, konuya verdiğimiz önemin farkında olduklarını paylaştılar. Bundan sonrasını takip edeceğiz, göreceğiz, biz de adımları atacağız. Bizim amacımız ilişkileri daha da germek değil, ilişkileri geliştirmek iyileştirmek. Bunun her iki ülkeye de faydası var; Türkiye'ye de faydası var, ABD'ye de faydası var. O bakımdan olumlu gündem üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

Pence ile çok verimli şekilde görüştük. ABD ile ilişkilerimizi daha iyi düzeye taşıyacağız. FETÖ konusunda hassasiyetimizin farkındalar."

 

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