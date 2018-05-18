Başbakan Yıldırım, "Zulme lanet Kudüs'e destek" mitinginde konuştu (1)

İSTANBUL,(DHA)-YENİKAPI\'da düzenlenen \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım \"Bugün bu meydanda insan olmanın, hakka, hakikate inancımızın gereğini yapıyoruz. İstanbul\'dan bütün dünyayı haklının, mazlumun yanında, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Yine buradan bütün dünyayı zalimin, haksızın, işgalcinin karşısına çıkmaya davet ediyoruz. Bugün burada \'eşkıya dünyaya hükümdar olmaz\' diye haykırıyoruz. Filistin Türkiye\'nin meselesidir, milletimizin meselesidir. \" dedi.

Yıldırım, \"Meşru ve barışçı gösteri yapan savunmasız çocukların, kadınların, gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar tarih

önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir. Vahim bir yanlışa imza atarak. Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyan ABD yönetimi ve Başkanı da aynı şekilde bu zulme ortak olmuştur. Hitler\'e Mussolini\'ye özenen İsrail yönetimi bir kez daha işgalci olduğunu, hak-hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir. Uluslararası hukuku tanımadığını, hiç kimsenin hayat hakkına tahammül göstermediğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti olarak insanın, insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail\'i şiddetle lanetliyorum.\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım \"Filistin çaresiz değilsin. Yüce Türk milleti 81 milyon sizinle beraberdir. Filistin halkının haklı davası bizim davamızdır.

İsrail hamisiyle efendisiyle elbet yalnız kalacaktır. İnsanlığın vicdanı zulme boyun eğmeyecektir. Ne yazık ki masum insanları katlettiği yetmez gibi yaralılara yardıma da izin vermiyor İsrail yönetimi. İnsani yardımlar konusunda devlet olarak da millet olarak da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Gerekirse Birleşmiş Milletler\'i gerekirse başka organları harekete geçirerek mutlaka yaralı kardeşlerimizin yarasını saracağız.\" ifadelerini kullandı