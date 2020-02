Başbakan Yıldırım: 33 yıllık Katma Değer Vergisi Yasası'nı kökünden değiştiriyoruz

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"Şu anda Meclis\'e gönderdiğimiz bir yasa var. 33 yıllık Katma Değer Vergisi Yasası\'nı kökünden değiştiriyoruz. Aslında bu bir değişiklik değil, bu bir reform. Bunun içinde ne var; bir sürü kolaylık var say say bitmez. Vatandaşın devletten alacağı biriken KDV\'si bir takvime göre ödenecek. Eğer bundan sonra KDV\'ler 3 ay içinde ödenmezse, ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek. Devletin gücü vatandaşın hakkını görmezden gelmeyi gerektirmiyor. Kamunun gücünü vatandaşı mağdur etmeye kullanamaya kalktığın zaman orada başka bir şey var hukuk devleti sorgulaması yapılır. Türkiye bir hukuk devletidir. OSGEB desteklerini önemli oranda arttırdık\" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) \"5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni\"nde konuştu.

\"BU SENE KAMU YATIRIMLARININ TOPLAMI 128 MİLYAR. ÖZEL SEKTÖRÜN YAPTIĞI YATIRIM 900 MİLYARIN ÜZERİNDE\"

Yıldırım, \"Hükümet olarak en önemli hedeflerimizden biri girişimcinin önündeki engelleri kaldırmak. Kim ne derse desin Türkiye\'nin kalkınması özel sektörün gücü ile oluyor. Bu sene kamu yatırımlarının toplamı 128 milyar. Özel sektörün yaptığı yatırım 900 milyarın üzerinde. 1 trilyonun üzerinde yatırım yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye\'nin övüneceği, gurur duyacağı bir özel sektörü var. Bu da bizim gelecek güvencemizdir. O yüzden Türkiye kolay kolay küresel, bölgesel krizlerden etkilenmiyor ve ekonomide istikrarlı büyümesini sürdürüyor. 2018\'de satın alma yöneticileri endeksi yüzde 55.7 ocak ayında. Şubat ayında yüzde 55.6. Bu 2011 yılından beri en yüksek dere demek. Son 7 yılın en yüksek düzeyinde. Bu Türkiye\'nin ekonomisine güveni ifade ediyor. En büyük kaynağımız insanımızdır. Yetişmiş kaliteli insan kaynağı olanlar nesilden nesile bu kaynak ile yoluna devam eder. Yatırıma ve üretime devam ediyoruz. Rerel kesim güven endeksi şubat sayında 2 buçuk puan daha artı. Yüzde yüz 11 seviyesine yükseldi\" diye konuştu.

\"OCAK 2018\'DE TÜRKİYE GENELİNDE, 9 BİN 631 YENİ ŞİRKET KURULDU\"

Yıldırım, \"Ocak 2018\'de Türkiye genelinde, 9 bin 631 yeni şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 61 arttı. 2018 için felaket senaryoları anlatanlara buradan ithaf ediyorum. Bir ayda yüzde 61 artış. Eğlence olsun diye şirket kurulmaz. Eğlence sektörü ise kurulur. Bizi en çok mutlu eden uyguladığımız ekonomi paprikalarının reel sektörde olumlu yansımaları. Tesadüfü büyüme olur mu? Dünyanın neresinde var?\" dedi.

\"KOBİ\'LER TÜRKİYE\'NİN İSİMSİZ KAHRAMANIDIR. İSTİHDAMIMIZIN YÜZDE 56\'SINI SAĞLIYOR\"

Yıldırım, \"KOBİ\'ler Türkiye\'nin isimsiz kahramanıdır. İstihdamımızın yüzde 56\'sını sağlıyor. 29 milyon çalışanımız varsa yarıdan fazlasını KOBİ\'ler istihdam ediyor. Kendi halinde çalışan fakat gürültü çıkarmayan milyonlarca girişimcimiz var. Asıl Türkiye\'yi ayakta tutan KOBİ\'lerdir üretimimizin can damarıdır. Hükümet olarak hep yanınızda olduk bundan sonra da yanınızda olacağız\" dedi.

\"TÜRKİYE\'NİN CARİ VE BÜTÇE AÇIĞI VAR. İKİ AÇIĞI VAR\"

Yıldırım, \"Türkiye\'nin cari ve bütçe açığı var. İki açığı var\" dedi.

\"YERLİLEŞTİRME VE MİLLİLEŞTİRME DE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Yıldırım, \"Yakında yayınladığımız bir genelge ile yerlileştirme ve millileştirme konusunda önemli kararlar aldık. Yerlileştirme ve millileştirme de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu yıl işe alacağınız her işçi için sizin işverene ait verginizi, priminizi biz karşılayacağız. Daha fazla işletme ve OSB\'miz olsun istiyoruz\" açıklamasında bulundu.

\"33 YILLIK KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI\'NI KÖKÜNDEN DEĞİŞTİRİYORUZ\"

Yıldırım, \"Şu anda Meclis\'e gönderdiğimiz bir yasa var. 33 yıllık Katma Değer Vergisi Yasası\'nı kökünden değiştiriyoruz. Aslında bu bir değişiklik değil, bu bir reform. Bunun içinde ne var; bir sürü kolaylık var say say bitmez. Vatandaşın devletten alacağı biriken KDV\'si bir takvime göre ödenecek. Eğer bundan sonra KDV\'ler 3 ay içinde ödenmezse, ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek. Devletin gücü vatandaşın hakkını görmezden gelmeyi gerektirmiyor. Kamunun gücünü vatandaşı mağdur etmeye kullanamaya kalktığın zaman orada başka bir şey var hukuk devleti sorgulaması yapılır. Türkiye bir hukuk devletidir. OSGEB desteklerini önemli oranda arttırdık\" ifadelerini kullandı.

\"EMAL UNAKITAN \'ALTINDAN SU VE HAVA GEÇEN ŞEYLERE DESTEK VERMİYORUZ\' DEDİ\"

Yıldırım, \"Okulu bitirdim, karar vereceğim; serbest mi çalışsam devlete mi üniversiteye mi girsek. Önce asistan oldum. Birkaç ay geçti çok sarmadı beni. Evli barklıyım çocuklar var para yetmiyor. Beni tatmin etmedi. Bu sefer dışarıda çalışmaya karar verdim. Bir arkadaşla iş yapalım dedik. Kendimize göre küçük bir yakıt tankeri yapalım dedik. 150 ton yakıt alan bir tekne düşündük. Bir bankaya gittik, başında rahmetli Kemal Unakıtan var. Anlattık, çok heyecanlıyız. Projeyi çizdik, yerimizde duramıyoruz. Çocuklar dedi sizi tebrik ediyorum. Ama bana bir öğüt var. \'Altından su ve hava geçen şeylere destek vermiyoruz\' dedi. Hayallerimiz yıkıldı gitti. \'Eviniz, tarlanız varsa getirin\' dedi. Anladık kredi işlerini 40 sene önce kredi işlerinin nasıl zor işler olduğunu orada gördük. O günden bu güne çok şey değişti. Şimdi kaynağa erişim zor değil\" açıklamasında bulundu.

\"KOBİ\'LERE DESTEK, 40 MİLYON\'DU ŞİMDİ BUNU DEĞİŞTİRİYORUZ, 125 MİLYONA ÇIKARTIYORUZ\"

Yıldırım, \"Müjdemiz var. KOBİ\'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için; KOBİ\'lere bir üst sınır koymuştuk destekte, ne kadar, 40 milyon, şimdi bunu değiştiriyoruz, 125 milyona çıkartıyoruz. Artık zaman değişti, imkanlar değişti\" dedi.