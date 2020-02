Başbakan Yıldırım: 24 Haziran; gençlerin seçimidir, geleceğin kararıdır

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"Türkiye\'nin ve dünyanın şartlarını doğru analiz eden, ona göre karar veren gençliğimiz var. Türkiye\'yi bütün olarak kucaklayan, tarihine ve kültürüne sahip çıkan bu gençliği, ne bölücüler ne FETÖ\'cüler yönlendiremez. Emperyalistlere karşı Türkiye\'nin verdiği mücadelede en büyük güvencemiz, Türk gençliğidir\" dedi. Yıldırım, \"24 Haziran seçimi; gençlerin seçimidir, geleceğin kararıdır. Kararınız hayırlı uğurlu olsun\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, memleketi Erzincan\'ın Refahiye ilçesinde, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Dumanlı Yaylası\'nda düzenlenen \'Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali\'ne katıldı. Burada hitap eden Yıldırım, konuşmasının başında, hoşgörünün ve fedakarlığın kaynağı olarak nitelediği annelerin Anneler Günü\'nü kutladı. Annesinin 38 yaşında hayatını kaybettiğini dile getiren Yıldırım, \"Rahmetli anam bizi, birbirimizi, büyüdüğümüzü, ne halde olduğumuzu göremedi. Biz anamızın ruhunu hoşnut etmek için çalıştık, çabaladık, bugünlere geldik. Memleketimize hizmet etmeyi bizlere Mevla’m nasip eyledi\" diye konuştu.

Gençlere seslenen Başbakan Yıldırım, gücünü gençlerden aldığını söyledi. Türkiye\'yi zorlu virajlardan geçirerek, bugünlere getirdiklerini kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

\"Bu cennet vatanın, aziz milletin değerlerine sahip çıkarak, ayakta durmayı yaşadık. Çanakkale\'de Onbeşliler cepheye giderken, analar onların ellerine kına çaldılar. İstiklal harbinde şehit olanlar, bize bu mübarek toprakları vatan olarak bırakanlar gençlerdi. Şimdi ülkemizi bölmeye parçalamaya çalışan bölücü PKK, YPG, PYD, FETÖ\'ye karşı gençlerimiz, ülkemizin bugününün de yarınının da teminatı. 15 Temmuz gecesinden biliyorum, o geceyi yaşayan bir kardeşiniz olarak biliyorum. O gece \'Bu ülkenin sorunlarına ilgisiz\' denen, \'apolitik\' denen gençlerimiz meydanlara indiler. Alçaklara göğsünüzü siper eden, tankların önüne duran, kurşunlara \'Vız gelir\' diyen gençler sizlerdiniz. Bugün nüfusumuzun yüzde 100\'ünü siz oluşturuyorsunuz. Yarın nüfus sizden olacak. Gelecek ideali olmayan, yüreğinde gençlik ateşi taşımayan siyasetçiler, bu ülkeye hiçbir şey veremezler. Gençliğin enerjisini, heyecanını anlayamadılar. Gençliği kolayca alevlenen duygularıyla oynanan topluluk olarak gördüler.\"

\'GÜNLÜK MESELELER İÇİN ENERJİNİZİ HARCAMAYIN\'

Türkiye\'nin ve dünyanın şartlarını doğru analiz eden, ona göre karar veren gençlik olduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Bu millet ayrışmadan, kutuplaşmadan büyük acılar çekti, büyük kayıplar verdi; ama Rabb\'ime şükrediyorum artık bunlara, bu oyunlara metelik vermeyecek bir gençliğimiz var. Sizler cansınız; farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, demokrasiyi baş tacı eden milli, manevi değerleriyle barışık bir gençliğimiz var. Artık Türkiye\'nin ve dünyanın şartlarını doğru analiz eden, ona göre karar veren gençliğimiz var. Türkiye\'yi bir bütün olarak kucaklayan, tarihine kültürüne sahip çıkan bu gençliği ne bölücüler ne FETÖ\'cüler yönlendiremez. Emperyalistlere karşı Türkiye\'nin verdiği mücadelede en büyük güvencemiz, Türk gençliğidir. Sizlersiniz; sizler bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimizsiniz. Kendi geleceğimize sahip çıkmak için bugünkü Türkiye\'yi içtenlikle sahiplenmenizi istiyoruz. Yüreklerinizdeki heyecanı, ülkenin kalkınması, gelişmesi için harekete geçirin. Lütfen, günlük meseleler için de enerjinizi harcamayın. Geleceğin büyük Türkiye\'sine, büyük hedeflerine odaklanın.\"

\'BİZE BİZDEN BAŞKA DOST YOK\'

Gençlere \"Nefreti, öfkeyi değil; sevgiyi, hayalleri, ideallerinizi büyütün\" diye tavsiyede bulunan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

\"İhtilafları, anlaşmazlıkları değil; ittifakı, birlikteliği güçlendirin. Öfkeyle harcanacak zamanımız yok. Hepimiz genciyle yaşlısıyla Türk’üyle Kürt’üyle Alevi’siyle Sünni’siyle her mezhep, meşrep, düşünceden ne olursak olalım bu ülkenin aziz vatandaşlarıyız. Bu ülkenin evlatlarıyız. Bize bizden başka dost yok, gençler. Dünyada bizim dostumuz yine biz kendimizdir. Bunu Afrin\'de, Cerablus\'ta, El Bab\'da, Gabar\'da, Hakurk\'ta Bestler- Dereler\'de, Dağlıca\'da gördük. Ayak basılmayan yerlerin her noktasında, ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Sizin geleceğiniz olan bu bayrak dalgalanıyor. Bizim hayalimizde ülkesi, demokrasisi daha gelişmiş, milli geliri daha da artmış, küresel değerlerle bütünleşmiş bir Türkiye var. Bu Türkiye hayalimizi elbette geçlerle sizlerle hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, geçmişin yanlışlarına düşmeden, emin adımlarla gelecek yolculuğumuza yürümek. Sizlerin kanı, bizimkinden daha hızlı akıyor. Gençlik bu demektir. Bir anda her şey olsun istiyorsunuz, tıpkı dağın zirvesinden kopan kaya parçası gibi süratle menzile koşar gibi koşuyorsunuz; ama bizler o kayadan vadiye indik. Orada suyun içinde suyun adeta sürtünmeyle köşelerimizi, sivriliklerimizi yok ettiği bir taşa döndük. Sizin heyecanınız, sivrilikleriniz, enerjiniz bizim tecrübemizle birleştiğinde bizi tutana aşk olsun. Ülkemizin ikili ilişkileri, bölgesel konular, bölgede oynanan, oynanmaya çalışılan emperyal oyunlara karşı çok uyanık olmamız lazım.\"

\'24 HAZİRAN; GENÇLERİN SEÇİMİDİR\'

Gençlerle daha fazla yolculuk yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, \"Biliyorsunuz, 16 Nisan Anayasa değişikliğinde gençleri ilgilendiren çok önemli değişiklik yaptık. Seçme yaşını daha önce 18\'e düşürmüştük; ama seçilme yaşı 18 değildi, 25\'ti. Bu sefer dedik \'Seçiyorsa seçilme hakkı da olmalıdır. Seçen aynı zamanda seçilmelidir\' dedik ve Anayasa değişikliğini sizin için yaptık. Dolayısıyla 24 Haziran seçimi; gençlerin seçimidir, geleceğin kararıdır. Kararınız hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

\'BU HİZMETİ, BU TOPRAKLARA BORÇLUYUM\'

Konuşmasının son bölümünde hemşehrilerine 16 yıl boyunca verdikleri destek için teşekkür eden Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

\"16 yıldır Refahiye\'den İstanbul\'a, Ankara\'dan İzmir\'e, Türkiye\'ye uzanan hizmetle dolu yıllarım geçti. Bununla gurur duyuyorum. Bu hizmeti, bu topraklara borçluyum. Bana gösterdiğiniz sevgi, muhabbet hiç karşılıksız kalmadı; bundan sonra da kalmayacak. Her zaman hizmetinizde olmaya devam edeceğim. Gençlerimizle kadınlarımızla milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğim. İlimizi, Refahiye\'mizi yatırımlarla kalkındırmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir gelecek Türkiye\'yi bekliyor, Erzincan\'ı bekliyor, gençlerimizi bekliyor. Bugüne kadar verdiğiniz bundan sonra vermeye devam edeceğiniz desteklere teşekkür ediyorum. Allah kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim etsin. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi burada mı? Ben olmasam da ismim her zaman sizinle beraber.\"



