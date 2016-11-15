Başbakan Yıldırım: 2019'a kadar seçim olmayacak; anayasada sınırlı değişikle referanduma gideceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, 2019'a kadar seçim olmayacağını söylerken anayasada yapılması planlanan değişiklik için "Anayasada kapsamlı değil, sınırlı bir değişiklikle referanduma gideceğiz" ifadelerini kullandı. Yıldırım, ekonomideki kötü gidişe ilişkin yorumları da 'algı operasyonu' olarak tanımladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizler sayesinde Türk ürünleri dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Türkiye'nin gücünü, potansiyelini dünyaya tanıtan sizlersiniz.



15 Temmuz'da gelecek için, çocuklarımız için meydanlara inen, canını seve seve veren şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum.



Ümitsiz olmaya gerek yok. 2017 yılı çok daha güzel olacak. Buradan söylüyorum. Hesabınızı ona göre yapın. Beklemeye gerek yok. Bu yapılan algı operasyonları Türkiye'nin gerçek gücünü yansıtmıyor. Türkiye'nin gerçek gücü ve gerçek potansiyeli, kabiliyeti bunun çok çok üzerinde.



Geçen yıl yaptığınız ihracattan ne kadar fazla ihracat yaparsanız onu destekleyeceğiz. Alın terine akıl terini de katarak, dünyada fark yaratacağız. Bulunduğumuz coğrafya dünyanın adeta merkezi konumunda... Türkiye, 3 saatlik bir uçuşla 56 ülkeye erişebilecek bir noktada yer alıyor.



15 Temmuz'u yaşamış bir ülke olarak, kamu kurumlarının içerisine yuvalanmış, bütün kurumların sistemini adeta zehirlemiş bir alçak örgütün oluşturduğu mikropları hala temizleyebilmiş değiliz, bunun için gayret ediyoruz. O yüzden de bürokraside, kollukta, yargıda, askerde hala bu temizlik harekatı devam ediyor, bir müddet daha devam edecek.



(FETÖ) Bu örgüt, küresel bir terör örgütü. İşin adını doğru koymamız lazım. Sadece Türkiye'nin başının belası değil, birçok ülkenin de potansiyel tehdidi olan bir örgütten bahsediyoruz. Bunlar bütün değerlerimizi kullandılar. Bizi biz yapan kutsallarımızı yok ettiler. Verdikleri tahribatın ölçülmesi, adeta imkansız hale geldi. Ama yapacakları en son iş, silahlı darbe girişimiydi. Onu da yaptılar, boylarının ölçüsünü de aldılar. Bundan sonra ne yapmak isterlerse, bu millet misliyle karşılık verecektir.



Türkiye'de istikrarın bozulacağı, ekonominin kötüye gideceği yönünde yine bu alçak terör örgütünün ülkemiz dışında belirli mihraklarda acımasızca bir algı operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Ama ne yaparsa yapsınlar asla başarılı olamayacaklar. Çünkü yaptıkları iş, yanlış iştir. Yaptıkları iş, ne insanlığa sığıyor ne hukuka sığıyor ne de vatandaşlığa sığıyor.



Enerjimizi azaltan, hızımızı kesen bu bürokrasi canavarına karşı birlikte mücadele edelim. Bu bizim ortak geleceğimiz. Devletin görevi vatandaşın işini zorlaştırmak değil, devletin görevi vatandaşın işini kolaylaştırmak, önünü açmak, sorunlarını çözmek. Burada da ciddi bir direncin olduğunu biliyoruz, kaynağını da biliyoruz. Ama sabredin, bunların hepsinin üstesinden geleceğiz.

Değerli dostlar ümitsiz olmaya gerek yok. 2017 çok daha güzel olacak. Bu yapılan algı operasyonları Türkiye'nin gerçek gücünü yansıtmıyor. Dünyanın her tarafına gidin. Ne kadar ihracat yaparsanız o kadar destekleyeceğiz. Araştırma geliştirmeye,yenilikçiliğe daha fazla zaman ayıracağız. Bizim mutlak üstünlüğümüz, petrolümüz yok. Ama kabiliyetli insan kaynağımız var. Bulunduğumuz coğrafya dünyanın en stratejik noktası.

Türkiye 3 saat uçuşla 56 ülkeye erişilebilecek konumda yer alır. Burdaki yıllık GSMH 30 trilyon dolara yaklaşmış durumda. Türkiye'nin gücünü en çok siz biliyorsunuz. Bakın ülkemizle gurur duymamız için çok fazla sebebimiz var. Dünyanın en büyük havalimanını yapan, en uzun 3. asma köprüsünü yapan başka ülke var mı? Türkiye bir çok ülkeye göre çok büyük işler başardı. Bölünmüş yollar kaza oranını yüzde 62 azaldı. Niye? Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik

Vesayet girişimlerinini her birini milletten aldığımız güçle birer birer ortadan kaldırarak bu kadar iş başardık. Bütün bunlar geride kaldı. Belirsizlik diye bir şey yok. Bu algıyı oluşturmaya çalışanlar var. Çok net. Önümüzde bir iş kaldı. Şimdi yapacağımız iş bu hükümet sistemini mevcut anayasayla uyumlu hale getirmek. Bu çok kapsamlı bir değişiklik olmayacak. sınırlı bir değşiklik yapacağız ve milletin önüne getireceğiz. Ondan sonra seçim falan yok. 2019'a kadar seçim falan yok. Durmadan seçim. Yeter. artık biraz işimize gücümüze bakalım.

İhracatımızda kaliteye önem vermemiz lazım. İhracatımızın kalitesini ne kadar yükseltiriz yani kilo başına 10 dolar mı olcak 20 dolar mı... Sizden özellikle bir şey istiyorum. Birbirinizin müşterilerini kapmaya çalışmayın. Yeni müşteriler bulun. Dışarda bunu yapmayın. Yeni müşteri yeni alan bulun. Bu hatır gönül işine defayla itibar etmeyin. Limanda tarife neyse o kardeşim.

2023'te iddialı hedeflerimiz var. Biliyorsunuz Türkiye Türk insanı son dakika başarısıyla tanınır. Özel sektörde, böyle devlette böyle.