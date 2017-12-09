Başbakan Yardımcısı Şimşek: Büyümede 3'üncü sıradayız

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomik büyüme açısından Çin ve Hindistan’dan sonra 3’üncü sırada yer aldığını söyledi.

Mehmet Şimşek, Gaziantep\'te Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panorama Müzesi\'nin temel atma törenine katıldı. Törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti milletvekilleri Ahmet Uzer ve Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Ortadoğu’da olup bitenlerden ders almamız gerektiğini söyledi. Suriyeli sığınmacılara kapıları açarak dünyaya insanlık dersi verilgini ifade eden Şimşek, \"Şu Suriye\'de olup bitenleri görelim, şu Irak\'ta olup bitenleri görelim, Libya\'da olup bitenleri, Yemen\'de olup bitenleri görelim, ders çıkartalım. Gerçekten bunlar önemlidir. Çok tarihi bir dönemden geçiyoruz. Ne kadar vurgulasak azdır. Biz hakikaten büyük bir milletiz. Bakın, bugün bütün dünya kapılarını kapatırken 3.3 milyon Suriyeli muhacire biz kapımızı açmışız. Gaziantep büyük bir fedakarlık içerisinde\" diye konuştu.

Şimşek, teknolojik alt yapı ve sanayileşmeye önem verilmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Hazırlıklı olmamız lazım. Ama bunu en çok sanayileşmemizi, ekonomimizi güçlendirerek yapmamız lazım. Bugün şükürler olsun ki birçok alanda dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Kıbrıs çıkartmasında ambargo uygulayanlar aslında, Türkiye\'nin güçlenmesinin de önünü açmışlar. Bugün benzer ayak oyunları içine girenlere de biz çok daha güçlü bir şekilde cevap vereceğiz. Bugün savunma sanayinde Türkiye\'nin yerlilik oranı gerçekten yüzde 60\'ları aşmış durumda. Çok değil, 14-15 yıl önce ihtiyaçlarımızın neredeyse yüzde 75-80\'ini biz ithal ediyorduk. Dünyamın hızlı bir değişimden geçti. Yapay zeka gerçekten 4. Sanayi Devrimi bağlamında ülkemiz açısından çok kritik etkilere sahip olacak bir alan. O nedenle eğitimi biz önceliklendiriyoruz.\"

Türkiye’nin Çin ve Hindistan\'dan sonra en güçlü büyümeyi, en güçlü performansı ortaya koyduğunu aktaran Başbakan Yardımcısı Şimşek, Düşünün, eğer normal bir dönemde bu güçlü kadrolarla, siyasi istikrarla, belki de gerçekten daha büyük başarılar olacaktı, ama eninde sonunda bu yakın coğrafyada bu zülüm sona erecek. Bu insanlık trajedileri sona erecek ve Türkiye bu bölgede istikrar için, huzur için, refah için, barış için üstlendiği çok önemli rolü oynamaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Mehmet Şimşek, müzenin temel atma törenin ardından Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’nde yaptırılan Kültür ve Kongre Merkezi\'nin temel atma törenine de katıldı. Şimşek burada yaptığı konuşmada ise, ülkenin başına musallat olan terör örgütlerine rağmen ayakta olduğunu dile getirdi. Hiç kimsenin Türkiye üzerinde oyun oynamasının mümkün olmayacağını aktaran Şimşek şöyle konuştu:

“Güçlü bir şekilde medeniyet yarışında yolumuza devam ediyoruz. Allah\'ın izniyle biz bu coşku, heyecan ve ruhla kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz sürece hiç kimsenin Türkiye üzerinde oyun oynaması mümkün olmayacaktır. Türkiye dünya ile arayı kapatıyor. Dün Brüksel\'de Avrupa Birliği ile yüksek düzeyli diyalog toplantısı yaptık. Düşünsenize, 2000\'li yılların başında kişi başına milli gelirde Avrupa\'nın üçte bir düzeyindeydik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ak Parti hükümetlerinin 15 yıllık iktidarında Türkiye Avrupa Birliğiyle arayı 25 puan kapatmış. Yani üçte bir düzeyinden üçte iki düzeyine çıkmış. Bu sene Çin ve Hindistan\'dan sonra en güçlü büyüme performansını ortaya koyacağız inşallah. Bu sene bir milyondan fazla kardeşimize yılın ilk 7 ayında istihdam imkanı oluşturduk. Türkiye hızla kalkınıyor, gelişiyor hem yerelde, hem de ülke çapında.”

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