Başbakan Yardımcısı Işık: Sözünüzün eriyseniz derhal bu silahları toplayın

Alişan KOYUNCU- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, ABD\'nin terör örgütüyle iş birliğini kesmesini isteyerek, \"Eğer sözünüzün eriyseniz derhal bu silahları toplayın. Eğer sözünüzün eriyseniz Münbiç\'ten derhal PYD- YPG unsurlarını çekin ve siz de çekilin. Münbiç\'i asıl sahiplerine bırakın\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, İzmit\'teki bir restoranda muhtarlarla kahvaltıda buluştu. Burada konuşan Işık, terör örgütleriyle mücadele konusundaki kararlılığa değinerek, şunları söyledi:

\"Bazı ülkeler, bölgemizden binlerce kilometre uzaktaki bazı ülkeler, maalesef bölgenin istikrarını huzurunu, bölgenin esenliğini ve güvenliğini düşünmek yerine bölgede kendi çıkarlarını maksimize edecek en yüksek düzeye çıkaracak strateji izliyorlar. Bunun için de terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan da çekinmiyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri kendilerine defalarca PYD\'nin YPG\'nin, PKK\'nın KCK\'nın Suriye kolu olduğunu söylendi. Defalarca bunları konuştuk, aslında bizim bir şey söylememize de gerek yok. Eğer bunların istihbarat örgütü CIA\'ya bunlar sorsalar, deseler ki \'Bu PKK ile YPG arasındaki organik bağ nedir?\' Çok net olarak size söylüyorum ki bütün bu YPG\'nin Kandil\'den talimat alan yani PKK\'nın üst düzey terör kadrosu tarafından bizzat yönetilen örgüt olduğunu kendilerine söylerler. Bunu da CIA söylemiyorsa ya gerçeği saklıyordur ya da bu istihbarat örgütü olmaktan çıkmıştır; başka bir ihtimal yok. Aynı şey bütün batı istihbarat örgütleri için de geçerli. Evet YPG, PYD, YPJ her neyse hepsi, PKK\'nın Suriye koludur. Eğer sözünüzün eriyseniz derhal bu silahları toplayın.\"

\'PYD-YPG KÜRT KARDEŞLERİMİZİN BAŞINA MUSALLAT OLAN ÖRGÜTTÜR\'

Avrupa\'nın terör örgütleriyle iş birliği yaptığını savunan Başbakan Yardımcısı Işık, \"Gerekçe de bir başka terör örgütüyle mücadele; ama bir başka terör örgütüyle mücadele etmek için terör örgütünü kullananların kesinlikle ama kesinlikle bilmesi gerek bir şey var ki o da o terör örgütü günün birinde kendilerine zarar vereceğidir, bu kaçınılmazdır. Türkiye olarak biz bir taraftan bu DEAŞ ile mücadeleyi yürütürken, diğer taraftan da özellikle PYD-YPG terör örgütlerini de aynı kategoriye koyup, onlarla da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bütün müttefiklerimize ve bütün dünyaya diyoruz ki bakın bu da bir terör örgütüdür. DEAŞ\'ı ne kadar önemsiyorsak mücadele açısından PYD-YPG\'yi de en az o kadar önemsemeliyiz. Çünkü DEAŞ bir toplama örgüttür; ama PYD-YPG maalesef Kürt kardeşlerimizin de başına musallat olan bir örgüttür. Bölgenin huzuruna istikrarına uzun vadede en önemli tehdidi oluşturan örgüt, PYD-YPG\'dir\" diye konuştu.

\'MÜNBİÇ\'TEN DERHAL PYD-YPG UNSURLARINI ÇEKİN\'

ABD\'den terör örgütüne verilen silahları toplamasını isteyen Başbakan Yardımcısı Işık, şunları söyledi:

\"İşte bu açıdan her vesileyle söylüyoruz. Bakınız, bu terör örgütüyle iş birliğini kesin, bırakın bu terör örgütüne silah vermeyi bize taahhüdünüz olan silahların toplanma işine bir an önce başlayın. Hani Rakka operasyonu bitince silahları toplayacaktınız, ne oldu? Eğer sözünüzün eriyseniz derhal bu silahları toplamaya başlayın. Eğer sözünüzün eriyseniz Münbiç\'ten derhal PYD-YPG unsurlarını çekin ve siz de çekilin. Münbiç\'i asıl sahiplerine bırakın. Türkiye, bu noktada bütün imkanlarını seferber edip, bölgenin un ufak edilmesine, bölgede küçük devletler kurulup, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına müsaade etmeyecektir. Şu anda bütün gayretimiz, bütün çalışmamız, bütün mücadelemiz bu noktadadır. Bunu hem bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Hem de bölgenin orta ve uzun vadeli istikrarına ve huzuruna yönelik bir gayret olarak görüyoruz.\"



