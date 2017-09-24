Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, hafız çocuklara sertifikalarını verdi (3)

\'BİRİLERİ VARSIN ÇILDIRSIN\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Tüfeğimizi, helikopterimizi, tankımızı, enerjimizi, füzemizi, roketimizi de kendimiz yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Birileri varsın çıldırsın\" dedi.

Bursa Keşanlılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği piknik şöleninde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz’da Türk milletinin bu bayrak için tankların önünde durduğunu dile getirerek, \"Milletimiz bu bayrak için nasıl çıplak bedenini tankların önüne koyduysa, nasıl ki kahpe kurşunların hedefi olmaktan asla vatanı ve milleti için imtina etmediyse, bilsinler ki bundan sonrada aynı ruh ve inançla aynı şeyleri yapacaklardır\" dedi.

Türkiye’nin 15 yıl içinde geliştiğini, 2002 yılından itibaren büyüdüğünü anlatan Çavuşoğlu, “Bugün hangi siyasi partiden olursa olsun, objektif olarak değerlendirme yapanların temsil ettiği bir hak var, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu millete hizmetkar olmak için bu yola koyulduğu tarihten itibaren taş üstüne taş koyduğudur. Milletimizin refahını yükselterek, sağlığı, eğitimi ve her şeyden önemlisi savunma sanayisi ile büyümeye devam ediyor. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya, 1940’lı yılların ikinci yarısında kah bizim ülkemizden, kah diğer ülkelerden giden emekçiler vasıtasıyla, taş üstüne taş koydu büyüdü ve gelişti. Bu gün ekonomisi ile çok büyük mesafe kat etti. Biz 1920’li yılların başında çıktık, çalıştık didindik, 13 milyonluk nüfusumuz bugün 80 milyona ulaştı. Biz de yapabiliriz, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Tüfeğimizi, helikopterimizi, tankımızı, enerjimizi, füzemizi, roketimizi de hepsini yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Birileri varsın çıldırsın. Onun için ayrımız gayrımız yok. Hepimizin hedefi bu vatanı büyütme ve bu milletin asalet duygusunu geliştirmek, onurlu birer ferdi olarak çocuklarına onurlu bir miras bırakmaktır\" diye konuştu.



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