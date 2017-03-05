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Başbakan Yardımcısı cevapladı; Hatay'a düşen uçağın Suriyeli pilotu iade edilecek mi?

Pilotun birkaç kırığı olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirttildi

05 Mart 2017 17:53

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay'a düşen Suriye ordusuna ait uçağın pilotunun iade edilip edilmeyeceği ile ilgili soruya yanıt verdi. Canikli, "Hangi amaçla ve nasıl Türkiye  sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay Valiliği'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, düşen suriye rejim güçlerine ait uçakla ilgili gece boyu yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Canikli, pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığını  söyledi. Bir gazetecinin, pilotun iadesiyle ilgili sorusu üzerine Canikli, pilotun birkaç kırığı olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtti. Konuyla ilgili hususların gelecek günlerde netleşeceğini kaydeden Canikli, şunları dile getirdi: 

"İçinde bulunduğumuz an itibarıyla pilotun tedavisi devam ediyor. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek ama şu an olay çok taze. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek. Şu an itibarıyla durum budur."

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