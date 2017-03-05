Hatay'a düşen Suriye uçağının pilotu bu halde bulundu

Suriye ordusuna ait Rus yapımı MİG 21 tipi bir savaş uçağı dün akşam saatlerinde Hatay’ın merkezinin 8 kilometre batısında Yaylacık bölgesine düştü. Uçağın enkazına Amanos eteklerinde ulaşılırken kokpit bölümünün boş olduğu görüldü. Altınözü ilçesinde ise düşen uçağın pilotuna ait olduğu değerlendirilen bir paraşüt bulundu. Ekipler 9 saatlik çalışmanın ardından pilotu enkazın yaklaşık 40 km uzağında bitkin halde buldu. 50-55 yaşlarında ve albay rütbesinde olan pilotun Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi’ndeki tedavisi sürüyor.

Hürriyet'te Uğur Ergan'ın haberine göre, Hatay’ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye savaş uçağının paraşütle atlayan pilotu sabaha karşı bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre paraşütle atladığı belirlenen pilotunun paraşütü Altınözü ilçesinin kırsal kesimdeki Fatikli Mahallesi’nde uçağın düştüğü alandan yaklaşık 40 kilometre güneyde bulundu. Paraşütün bulunması ardından arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bölgenin yağışlı olması ve toprağın çamur halde olması nedeniyle arama çalışmalarını ağır şartlar altında sürdürdü.

Paraşütten 500 metre ileride

Altınözü İlçesi Fatikli Mahallesi kırsal kesimindeki özellikle yüksek kesimlere ve tepeliklere yönelik aramalarını yoğunlaştıran jandarma ve polis özel harekat ekipleri 9 saatlik çalışma ardından paraşütün bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre uzağında uçağın pilotunu bitkin halde buldu.

Suriyeli olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan pilot ilk olarak Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü, burada ambulansa alınan ve ilk müdahalesi yapılan pilot, ardından eskort eşliğinde Hatay Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Bu arada düşen uçağın tek kişilik olduğu ve uçakta başka kimse olmadığı anlaşılınca bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

Neler olmuştu?

Hatay’ın Samandağ İlçesi’ne bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi. Amanos Dağları eteklerine düşen uçağın pilotlarının paraşütle atladığı bilgisi üzerine arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vali Ata: Enkaza ulaşıldı

Hatay Valisi Erdal Ata, düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldığını açıkladı. Yaylacık civarında Amanos Dağları eteğinde bulunan uçağın kokpit bölümünün boş olduğunu pilotların atlayarak kurtulduğu kanaatini taşıdıklarını belirten Vali Ata, "Jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz. Hem jandarma hem emniyet hem de AFAD ekiplerimiz pilotları arama kurtarma çalışmaları yapıyor" diye konuştu. Uçağın enkazının bulunduğu bölge jandarma tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölge giriş çıkışlara kapatıldı.

Önce paraşüt bulundu

Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağının pilotuna ait olduğu değerlendirilen paraşüt, Altınözü ilçesinde bulundu. Bölgede pilota rastlamayan güvenlik güçleri, arama çalışmaları yoğunlaştı.

Pilota ulaşıldı

Ekipler, uçağın pilotunu 9 saatlik çalışmanın ardından, paraşütün bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre, enkazın ise 40 km uzazağında bitkin halde buldu.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve ismi henüz belirtilmeyen pilot, ekiplerce Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Burada ambulansta ilk müdahalesi yapılan pilot, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Uçağın tek kişilik olduğu ve başka pilot bulunmadığı, bölgedeki arama tarama çalışmalarının sonlandırıldığı kaydedildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına Suriye'ye ait olduğu değerlendirilen uçağın düşmesinin ardından, Altınözü ilçesi Enek mevkisinde uçağın pilotuna ait olduğu iddia edilen paraşüt bulundu.

Görgü tanıkları anlattı

Bu arada uçağın düştüğü bölgeye ilk ulaşan Yaylacık sakinleri yaşadıklarını anlattı. Mahalle sakinlerinden Süphan Polat enkazın bulunduğu bölgeye ilk gidenlerden olduğunu belirtip, "Arkadaşlarla beraber koştuk, yetiştik. Askerler gelmeden önce biz yetiştik, kokpitine kadar baktım, pilotlardan hiç iz yoktu, zaten biz yaralı var diye gittik, yaralı falan bulamadık, kokpiti bulduk, kokpit yanıyordu, birkaç tane mermi ve uçaksavar vardı, patlamamıştı biz de patlama olabilir diye uzaklaştık, derken asker ve sağlıkçılar geldi" dedi.

"Pilotların silahlarını bulduk"

Mahalle sakinlerinden Kemal Doğu ise, "Uçak çamların içine düşmüş, orada silahlarını buldum, askerleri aradık, asker hiçbir şeye dokunmayın dedi, uçak o arada hala yanıyordu, asker geldi, AFAD görevlileri geldi, onlara teslim ettik, pilotları bulamadık" diye konuştu.

Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesinde yaptığı basın açıklamasında düşen uçağın enkaz fotografları da yayınlandı.

Muhaliflerin ateş açtığı iddiası

Hatay’da düşen MİG 21 savaş uçağının Suriye’deki muhaliflerin yerden açtığı ateşle vurulduğu da ileri sürüldü. İddiaya göre savaş uçağı Hatay’ın Altınözü İlçesi’nin yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Suriye’nin Maarrat Mirin kasabası kırsalında muhalifler tarafından vuruldu. Yere yakın mesafeden uçan uçağın, makinalı silahlarla açılan ateşle isabet aldığı iddia edildi.

"Düşen uçağımız eskiydi"

Rus haber ajanslarına konuşan Suriyeli bir askeri kaynak, Hatay’ın Samandağ ilçesi yakınlarında düşen Suriye’ye ait savaş uçağının eski olduğuna işaret ederek, “Teknik arıza nedeniyle düşme olasılığı yüksek” değerlendirmesinde bulundu.

Zırhlı polis aracı takla attı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhı araç, Amanos Dağları’nda düşen Suriye uçağının enkazını ararken, takla attı. Araçta bulunan 8 polis, kazadan yara almadan kurtuldu.