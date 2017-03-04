Suriye Ordusu'na ait savaş uçağı Hatay'a düştü; Suriyeli pilot bulundu

Suriye ordusuna ait Rus yapımı MİG 21 tipi bir savaş uçağı dün akşam saatlerinde Hatay’ın merkezinin 8 kilometre batısında Yaylacık bölgesine düştü. Uçağın enkazına Amanos eteklerinde ulaşılırken kokpit bölümünün boş olduğu görüldü. Altünözü ilçesinde ise düşen uçağın pilotuna ait olduğu değerlendirilen bir paraşüt bulundu. Ekipler 9 saatlik çalışmanın ardından pilotu olay yerinin 500 metre uzağında bitkin halde buldu. Pilot hastaneye kaldırıldı.

Askeri kaynaklar, pilotun atladıktan sonra uçağın bir süre daha düz istikamette uçarak Türkiye tarafına düştüğünü, kokpit ve enkazın bulunduğunu söyledi. Suriye'ye ait savaş uçağının pilotuna ait olduğu değerlendirilen paraşüt, Altünözü ilçesinde bulundu. Sabah karşı uçağın bulunan Suriyeli pilot Albay Muhammed Safwan olduğu öğrenildi.

Hatay’ın Samandağ İlçesi’ne bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi. Amanos Dağları eteklerine düşen uçağın pilotlarının paraşütle atladığı bilgisi üzerine arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vali: Enkaza ulaşıldı

Hatay Valisi Erdal Ata, düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Yaylacık civarında Amanos Dağları eteğinde bulunan uçağın kokpit bölümünün boş olduğunu pilotların atlayarak kurtulduğu kanaatini taşıdıklarını belirten Vali Ata, "Jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz. Hem jandarma hem emniyet hem de AFAD ekiplerimiz pilotları arama kurtarma çalışmaları yapıyor" diye konuştu.

Uçağın enkazının bulunduğu bölge jandarma tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölge giriş çıkışlara kapatıldı.

MiG-21, Sovyetler Birliği'nde Mikoyan Gurevich Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan ve üretilen süpersonik (sesten hızlı) jet avcı/önleyici uçağıdır. MİG-21'ler 1959-1985 arasında Rusya'da üretildi.

Önce paraşüt bulundu

Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağının pilotuna ait olduğu değerlendirilen paraşüt, Altünözü ilçesinde bulundu. Bölgede pilota rastlamayan güvenlik güçleri, arama çalışmaları yoğunlaştı.

Pilot atladı

Ekipler, uçağın pilotunu 9 saatlik çalışmanın ardından, paraşütün bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre uzakta bitkin halde buldu.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve ismi henüz belirtilmeyen pilot, ekiplerce Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Burada ambulansta ilk müdahalesi yapılan pilot, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Uçağın tek kişilik olduğu ve başka pilot bulunmadığı, bölgedeki arama tarama çalışmalarının sonlandırıldığı kaydedildi.

"Pilot olmadan yarım saat uçabilirler"

Askeri havacılık uzmanı Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, “Pilot atladıktan sonra flaplar düz istikamette bırakılmış ise uçak bir süre uçar. Pilotsuz uçuş süresi yarım saati bile bulabilir.

Geçmişte Diyarbakır semalarında bir uçakta yangın çıktığını düşünen pilot uçaktan atlamıştı ve uçak Batman’a kadar giderek düşmüştü. Büyük ihtimalle bu uçak da kötü hava koşullarından veya aldığı hafif bir yaradan dolayı bir süre pilotsuz gittikten sonra düşmüştür. Pilot sağ olarak kurtulduysa uzaya sinyal vererek yerinin nerede olduğunu bildirebilir” dedi.

Hatay Valisi: Ekipler uçağın enkazına ulaştı

Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya merkez Yaylacık köyü civarında bir uçağın düştüğüne yönelik kendilerine bilgi ulaştığını belirterek, "Bunun üzerine jandarma, emniyet, AFAD ekiplerimiz, yaptığı çalışmalarda henüz uçağının enkazına ulaşılamadı. Uçak ülkemizin değil, muhtemelen Suriye tarafına ait olduğunu düşünüyoruz. Bulgular onu gösteriyor."

Ata, düşen uçağın Suriye tarafına ait olduğunu değerlendirdiklerini, Türk sivil havacılık ve silahlı kuvvetlerine ait bölgede herhangi bir uçuş faaliyetinin olmadığı şeklinde bilgiler aldıklarını ve teyit ettiklerini söyledi.

Ata, sınır ihlali var mı şeklindeki soru üzerine de "Hayır bu olayın sınır ihlaliyle ilgisi yok. Zannediyorum karşı tarafta meydana gelen teknik arıza mıdır, başka türlü bir olay mıdır, onu bilmiyoruz. Yani bizim taraftan uçağa yapılan herhangi bir müdahale söz konusu değil. Teknik olarak mı düştü, yoksa vuruldu mu onu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle savaş uçağının söz konusu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Erdal Ata "Bugün valiliğimize yapılan bir ihbarda Antakya merkez Yaylacık köyü civarında bir uçağın düştüğüne yönelik bilgi ulaştı. Bunun üzerine jandarma, emniyet, AFAD ekiplerimiz, yaptığı çalışmalarda henüz uçağının enkazına ulaşılamadı. Uçak ülkemizin değil, muhtemelen Suriye tarafına ait olduğunu düşünüyoruz. Bulgular onu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Başbakan'dan açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye rejimine ait olduğu düşünülen MİG tipi bir uçağın Hatay Samandağ Yaylacık mevkisinde düştüğü yönünde bir bilgi var. Pilotun atladığı yönünde bilgiler geliyor. Oradaki birliklerimiz arama kurtarma çalışmasına destek oluyorlar. Şimdilik bilgi bu kadar." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Uçak Türkiye sınırları içerisinde mi düştü?" sorusu üzerine Yıldırım, "Bu konuda netlik yok. Bizim sınırda da olabilir, Suriye sınırında da olabilir araştırmalarla bu ortaya çıkacak. Düşme nedeni konusunda da henüz bir netlik yok ama o bölgede hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu yönünde raporlar var." yanıtını verdi.

Bakan Fikri Işık uçağın muhalifler tarafından vurulan Suriye rejimine ait bir savaş uçağı olduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları anlattı

Bu arada uçağın düştüğü bölgeye ilk ulaşan Yaylacık sakinleri yaşadıklarını anlattı. Mahalle sakinlerinden Süphan Polat enkazın bulunduğu bölgeye ilk gidenlerden olduğunu belirtip, "Arkadaşlarla beraber koştuk, yetiştik. Askerler gelmeden önce biz yetiştik, kokpitine kadar baktım, pilotlardan hiç iz yoktu, zaten biz yaralı var diye gittik, yaralı falan bulamadık, kokpiti bulduk, kokpit yanıyordu, birkaç tane mermi ve uçaksavar vardı, patlamamıştı biz de patlama olabilir diye uzaklaştık, derken asker ve sağlıkçılar geldi" dedi.

Ahrar uş Şam'dan iddia

Suriye’de rejime karşı savaşan cihatçı gruplardan biri olan Ahrar uş Şam, İdlib yakınlarında Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti. İddia, Twitter’daki resmi hesaptan yapıldı.