Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan engellilere yeni 'yaşam merkezi' açıklaması (2)

ÇAVUŞOĞLU: BALKANLAR İLE GÖNÜL BAĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, RUMELİSİAD\'a ziyaretinde yaptığı açıklamada, \"Balkanlar\'a sırtımızı döndüğümüz gibi bir algı var; ama bu, söz konusu değil. Biz hala onlarlayız. Gönül coğrafyamızda, gönlümüzün ulaştığı yere kadar varlık göstermek istiyoruz\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa\'daki temasları kapsamında, Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği\'nin (RUMELİSİAD) çeşme açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin 780 bin kilometrekarelik haritadan ibaret olmadığını belirten Çavuşoğlu, \"Türkiye\'nin geçmiş tarihi, gönül coğrafyası 780 bin kilometrekarenin kat be kat üstündedir; haritaya sığdırılacak kadar değildir. Bundan sonraki süreçte de tüm Anadolu coğrafyası için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün dünya üzerinde milyonlarca soydaşımız, akrabamız var. Balkanlar\'da çok önemli dostlarımız, candaşlarımız, hatıralarımız var. Dolayısıyla bu coğrafyada her zaman yakın temas halinde olmamız, sorumluluğumuzdaki bir görev olarak karşımızda duruyor\" diye konuştu.

\'SINIRLAR OLMASA BİZ BİRBİRİMİZE ÇOK YAKINIZ\'

Son 15 yıl içerisinde Türkiye\'nin, Balkanlar\'da daha fazla varlık göstermeye başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Dostluklarımızı, ilişkilerimizi artırmaya başladık. Oradaki soydaşlarımızda güven ilişkilerimizi güçlendirdik. Ben 1983 yılında Batı Trakya\'dan Çanakkale Biga\'ya geldim. Doğduğum köye olan mesafesi yaklaşık 240 kilometreydi. Arada haritalar sınırlar olmasa biz birbirimize çok yakınız. Arkadaşlarımızdan tutun da orada çalışanlar, müslüman olup olmadığımızı, ne kadar Türkçe konuştuğumuzu sordular. Halbuki biz tam da onlarız. Aramıza sınır çekilmiş, birbirimizden uzaklaşmışız, gönüllerden uzak olmuşuz. Gitmediğiniz, elini sıkmadığınız insanlar sizden uzaktır, gitmeniz lazım. Önce bunları oluşturduk.\"

Balkanlar\'la olan gönül bağını güçlendirmek için adımlar attıklarını dile getiren Çavuşoğlu, \"Türkiye ateş çemberi, baktığımız zaman balkanlara sırtımızı döndüğümüz gibi bir algı var, ama bu söz konusu değil, biz hala onlarlayız. Bu ilişkilerimizi güçlendirerek artırmak durumundayız. Gönül coğrafyamızda, gönlümüzün ulaştığı yere kadar varlık göstermek istiyoruz\" dedi.

\'ONLARI YALNIZ BIRAKAMAYIZ\'

RUMELİSİAD\'a destek verdikleri için sevinç duyduklarını da belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Bir işi tamamen kamu kaynaklarına bırakmak bazen sahada mümkün olmuyor. RUMELİSİAD da yatırımlarıyla nefes aldırdı. RUMELİSİAD 60 bin istihdam sağlıyor, 1.5 milyon dolarlık ticaret hacmi var. Ecdadlarımız orada, onların hayatını kolaylaştıracak yatırımlar yapmamız gerekiyor, iş adamlarımıza büyük iş düşüyor. Oradaki yatırım araçlarını araştıralım, bizler de yardımcı olalım, onlara da istihdam sağlayalım. Bosna Hersek\'te şu anda okullar da dahil olmak üzere 7-8 bin Boşnak kardeşimize Türkçe eğitimi veriyoruz. Bizim eserlerimizi okuyacaklar, siyasetçilerimizi iş adamlarımızı doğrudan anlama fırsatını yakalayacaklar. Almanya\'nın Bosna Hersek\'teki öğrenci sayısı 160 bin. Biz çok geç kaldık buralara girmekte, bu insanlarımız bizim insanlarımız onlarla birlikte olmalıyız onları yalnız bırakamayız.\"

Enver Fatih TIKIR- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)



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