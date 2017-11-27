Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na: Kadına şiddeti meşrulaştıran bir anlayış ortaya koydu (2)

\"BU BİR AHLAKSIZLIKTI, KINIYORUM\"

Bursa\'daki toplu temek atma programının ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İnegöl ilçesindeki Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Çavuşoğlu, Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı’ya isim vermeden “Kınıyorum, bu bir ahlaksızlıktı” diyerek tepki gösterdi.

Ziyarete, Kaymakam Ali Akça, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bosna Hersek Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve Bosna Hersek Türkleri katıldı. Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Tam 6 yıl süre ile Bosna Hersek Türkiye parlamentolar arası başkanlık yapmış, orasını kendisine ait bir bağ kurmuş bir kardeşiniz olarak bu süreçte sizlerle beraber olmak, dayanışma ruhumuzu pekiştirmek için sizlerle bir araya gelmeyi düşündük. Dün İstanbul’da sabah, 150 ülkeden arkadaşlarım ile bir araya geldik. Ondan bulduğum fırsatla Bayrampaşa’daki Bosna-Sancak Kültür derneğini ziyaret ettim. Onların sizlere selamını getirdim. Dün malumunuz Bosna Hersek milli günüydü. Hem milli gününe bir farkındalık oluşturmak, Boşnak kardeşlerimiz ile son günlerde yaşanan katliam nedeniyle, soykırımın tescillendiği mahkeme ile bir katile verilen cezanın bizlerin yüreğini soğutacak bir karar olduğu için sizlerle bir arada olmak. Balkanların efsane belediye başkanı olarak bildiğimiz rahmetle Şemsettin Husiç’in vefatı nedeniyle hem bir başsağlığı dilemek, hem de sizlerle burada olmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan birkaç hafta evvel Sırbistan ziyaretinde Boşnak kardeşlerimizin liderimize göstermiş oldukları muhteşem kucaklamayı, ilgiyi görmüş bir arkadaşınız olarak bir yerde bu noktada size minnet duygularımı ifade etmek için buraya geldim” dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Boşnaklara yaptığı hakaret dolu sözleri de isim vermeden değerlendiren Çavuşoğlu, “Bu sırada bir tatsızda hadise meydana geldi, artık onu bir tarafa bırakıyoruz. Dün de ifade ettim. Üslubu beyan aynı ile insan. Edep yahu deyip geçelim kardeşlerim, tamam mı. Bunun üzerinden Boşnak kardeşlerimizin hassasiyetlerini kaşıyan, farklı bir mecraya taşıyanları görünce Boşnak kardeşlerimizin bu konu üzerinde istismar edilmelerine fırsat vermeyeceğimizi söylemek istiyorum. Tekrar söylüyorum, telin ediyor, kınıyorum. Bu bir ahlaksızlıktı, bu şekilde bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

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