Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terör grupları tarafından kuşatılmak isteniyor

Ali Can ZERAY/İPSALA (Edirne), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Bugün Kuzey Suriye\'de, Kuzey Irak bölgesinde Türkiye, adeta terör grupları tarafından kuşatılmak isteniyor. Türkiye\'nin, Hicaz bölgesiyle ve oradaki gönül coğrafyasıyla bağının koparılması ve yıllar içerisinde Türkiye içine, burada yaşanan ateşin taşınması isteniyor\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Kongresi\'ne katılmak için Edirne\'nin İpsala İlçesi\'ne geldi. Çavuşoğlu, ilçeye gelişinde, Edirne Valisi Günay Özdemir, İpsala\'nın AK Parti\'li Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve partililer tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından bir çay bahçesine geçen Çavuşoğlu, burada İpsalalılarla çay içip, sohbet etti. Daha sonra kongrenin yapılacağı salona giden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, burada klarnet ve davul eşliğinde karşılandı. Müzisyenlerden \'Dombra\'yı çalmasını isteyen Çavuşoğlu, müzisyenlerin başka şarkı çalması üzerine cep telefonundan şarkıyı açtı ve \'Dombra\'yı çalmalarını tekrar istedi. Çabalarına rağmen müzisyenlerin şarkıyı çalamamasına sitem eden Çavuşoğlu, kongrenin yapılacağı salona geçti.

Kongre salonundaki kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, tek aday olarak seçime giden AK Parti İpsala İlçe Başkanı Turan Girgin\'e başarı dileğinde bulundu. Kongrede konuşan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin dış güçlere boyun eğmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

\"Eğer Türkiye, kendi tezini ortaya koymamış olsaydı, bu bölgede kendi iddiasını daha öncekilerin yaptığı gibi el pençe divan durup, kendisine talimat savuranların emrine razı olsaydı, Türkiye\'yi büyütmek için Türk ruhunu ortaya koymamış olsaydı, IMF ile stand-by anlaşmasını yenileseydi, 3\'üncü Boğaz Köprüsü\'nü yapmasaydı, havaalanını yapmasaydı, bugün Fransa\'da 69 tane olan nükleer santralleri yapmak için harekete geçmeseydi, sadece önünü ilikleyip, Recep Tayip Erdoğan, dünya büyüklerin önünde boyun eğseydi; bugün bu yaşananlar, bizim başımıza gelmezdi. Emin olun, gelmezdi. Bugün mesele, Türkiye\'nin bölgede küresel bir aktör olması. Yeniden eski ruhla ortaya çıkarak, kendi değerlerini ve ideallerini ortaya koymasından dolayıdır, bugün bizim başımıza gelenler. Alışmışlar, Türkiye ne uzasın ne kısalsın. Türkiye, verilen talimatlar doğrultusunda dış politikaya karışmasın. Nükleer santraller, inşa etmesin. Altyapısını geliştirmesin. Kendi değerlerini ortaya koymasın. Zamanı ve günü geldiğinde istedikleri zaman Türkiye\'yi teslim alsınlar. Yok öyle yağma.\"

\'TÜRKİYE; BÖLGENİN EN BÜYÜK, EN GÜÇLÜ DEVLETİ\'

Türkiye\'nin, dünyanın en büyük devleti olmasa da bölgenin en güçlü devleti konumunda olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, \"Türkiye, dünyanın en büyük devleti olamayabilir; ama bölgenin en büyük, en güçlü devletidir. Bu da böyle bilinmesi gerekir. Bu bölgede harita çizmeye kalkanlar, bu bölgede ellerinde cetvellerle şehirleri çizmeye çalışanlar, bu bölgeyi bilecekler ve bilmeliler ki bu millet, yeniden kendi küllerinden doğmasını nasıl 15 Temmuz\'da bilmişse bundan sonra yapılacak her icraatta, her faaliyette bu millete ve bu devlete kastedenler, aynı tepkiyle aynı reaksiyonla karşılaşacaklar\" dedi. Türkiye\'nin terör örgütü grupları tarafından kuşatılmak istendiğini de vurgulayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Bugün Kuzey Suriye\'de, Kuzey Irak bölgesinde Türkiye adeta bir terör grupları tarafından kuşatılmak isteniyor. Türkiye\'nin Hicaz bölgesiyle ve oradaki gönül coğrafyasıyla bağının koparılması ve yıllar içerisinde Türkiye içine burada yaşanan ateşi taşınması isteniyor. Bize verilmeyen silahların 3 bin 500 TIR olarak bugün terör örgütlerine verildiğini gördükten sonra bizim ne düşünmemiz gerekiyor? Allah aşkına, kardeşlerim. Kurda sormuşlar ensen neden kalın diye, kendi işimi kendim görürüm demiş. Biz de kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Biz, bu coğrafyanın askeri unsuruyuz. Binlerce kilometre öteden gelerek, bu coğrafyaya don biçmeye çalışanlara karşı kendi iddialarımızı ve kendi tezlerimiz ortaya koyacak. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın ifade ettiği gibi. Etrafında kenetlenecek ve bu ülkeyi büyütmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bakın Rakka\'nın DEAŞ\'tan kurtulmasıyla ilgili bir fotoğraf vardı değil mi? Ne vardı o fotoğrafta? Terörist başı paçavralarını arkaya asmışlar ve Rakka\'yı kurtarmışlar. Bir terör örgütü, diğer terör örgütünden Rakka\'yı kurtarmış. Bizim için ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Biz kendi iddialarımız ve kendi tezlerimiz doğrultusunda her türlü manevrayı yapacağız. Başka ülkeler ile de konuşacağız. Başka devletler ile de iş birliği yapacağız. Mutabakat sağlayacağız. İdlib\'de 2 milyon insan sıkışmış durumda. Orayla ilgili yaşanacak bir problem neticesinde, bu ülke inanlarının bizim sınırlarımıza ve kapılarımıza dayanacağını gördük ve bildik. Astana süreciyle beraber Rusya, Türkiye ve İran el ele vererek, burasının bir çatışmasız bölgesi olarak bunu hayata geçiriyorlar. Aynı şekilde İdlib\'in terör örgütü unsurları tarafından ele alınması ile beraber Akdeniz\'e açılış kuşağı oluşturulacaktı. Onun da önüne geçtik.\"

AK Parti\'nin, 10 milyon 500 bine varan üyesiyle dünyanın en kalabalık sivil toplum örgütü olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, \"Bu, çok önemli bir şey; çünkü AK Parti\'ye baktığımız zaman dünyada en fazla üyeye sahip olan siyasi teşkilattır. 10 milyon 500\'e varan üye sayısıyla böyle bir sivil toplum örgütü, başka bir yerde yoktur. AK Parti, dünyanın en kalabalık sivil toplum örgütüdür\" dedi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, konuşmasında ayrıca CHP\'yi; dış güçler, FETÖ ve HDP ile birlikte hareket etmekle de suçladı.

Kongredeki konuşmasının ardından Çavuşoğlu, ilçede geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan kapalı pazar yerini gezdi. Bir tesiste yemek yiyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, beraberindekilerle birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Enez İlçesi\'ne gitti.



