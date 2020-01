Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu’nun hali çuvallamanın çok ötesinde

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Kılıçdaroğlu’nun hali basit bir siyasi yanılgının, çuvallamanın çok ötesindedir. Aleni olarak Türkiye’ye siyasi operasyon için Kılıçdaroğlu kullanılıyor. Kim kullanıyor? Sosyal medyada iftiralarını yayan kaçak FETÖ’cülerin ve arkasındaki, Türkiye karşıtlarının anamuhalefeti kullandığı çok açık\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No\'lu Şubesi hizmet binasının açılış törenine katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da hazır bulunduğu törende konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \'Büyük Türkiye\' hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek hükümetin, mali imkanlarını sonuna kadar kullanarak, kamu çalışanlarının refah payındaki artışını sağladığını belirtti. Türkiye\'de hızlı ve etkin bir şekilde sosyal yardım hizmetleri sunulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, \"Artık dünyanın öteki ucundaki ihtiyaç sahiplerine ulaşan bir Türkiye Cumhuriyeti, sözkonusu\" ifadesini kullandı.

\'GERÇEĞİ İNKAR EDENLER, KILIÇDAROĞLU GİBİ DIMDIZLAK ORTADA KALIR\'

Türkiye geliştikçe düşmanlarının işinin zorlaştığını belirten Hakan Çavuşoğlu, \"Bugün Türkiye\'yi teslim alma umudu zayıflamış olanlar, siyaset mühendisliğiyle, algı operasyonlarıyla bu millete kader çizme cüretkarlığına girişmiştir. Kaderi yalnız Allah\'ın çizdiğinden, milletin istikametini belirlediğinden gafil olanlar, bugünlerde siyasi operasyonlar peşine düşmüştür. Hak, yerde kalmaz. Gerçeği inkar edenler, eninde sonunda Kılıçdaroğlu gibi dımdızlak ortada kalır. CHP Genel Başkanı, partisinin grup toplantısında bazı kağıtlar sallayarak, Sayın Cumhurbaşkanı ve yakınlarıyla ilgili çok ağır, akılalmaz iddiaları dile getirdi. Avukatlar, kendisinin savcılığa belge yollamasını istedi. Gazeteciler, belgeleri istedi. Veremedi, çünkü iddiaları akla ziyan. Şimdi Savcılık istedi ve hukuk işleyince her şey açığa çıkacak\" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun halinin, basit bir siyasi yanılgının, çuvallamanın ötesinde olduğunu söyleyen Hakan Çavuşoğlu, \"Aleni olarak Türkiye\'ye siyasi operasyon için Kılıçdaroğlu, bir aparat olarak kullanılıyor. Sosyal medyada iftiralarını yayan kaçak FETÖ\'cülerin ve arkasındaki Türkiye karşıtlarının ana muhalefeti kullandığı, çok açık. Elinde belge diye salladığı kağıtları, aylar önce FETÖ\'cülerin yaymaya çalıştığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, \'Belgeleri, ülkesini sevenler verdi. Bu ülkeyi seven milyonlarca bürokrat var\' diyor. \'Ülkeyi seviyor\' dediği kaynağı, FETÖ\'cüler. Maalesef Kılıçdaroğlu\'nun ülke sevgisi, FETÖ\'nün ihaneti seviyesindedir. CHP Genel Başkanı, \'Bunları veren bir insan, uzaydan almadım\' diyor. Kendince konuyu gizemli hale getiriyor, merak uyandırıyor. \'İnsan\', \'bürokrat\' diyerek kaynak gösterilmez. Ciddiyeti varsa hiçbir şeyi gizleyemezsiniz. Araştırdığını, doğruladığını iddia ediyor. Hem ortaya atıp, hem doğrulayan eşsiz bir makam tahsis ediyor kendisine. Hem bol keseden ortaya at, sonra kendi kendine doğrula. Böyle bir şey var mı? Vereceksin ilgili makama, incelenecek\" dedi.

\'BU ANLAYIŞIN TEK BİR GERÇEĞİ VARDIR, TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI\'

Siyasetin eline her tutuşturulan belgeyle piyasaya çıkmak anlamına gelmediğini ifade eden Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türkiye, bu coğrafyanın uzağındaki ülkelerde masa başında kurulan hiçbir oyunun figüranı olmayı kabul etmiyor. Dünya 5’ten büyüktür diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, oyunları bozuyor. Arakan’ın çığlığını duyan, Suriye’nin gözyaşını silen, Filistin’in çilesini çeken bir Türkiye’yi nasıl etkisiz eleman yaparız hesabı güdenler var. Tüm iftiralar; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk zemininde ortaya çıkacaktır. Bağımsız Türkiye\'de Kılıçdaoğlu\'nun yalanları üzerinden baskı kurmaya kalkanlar bilsin ki; ABD\'deki dava ile koordineli olarak hareket ettirdiğiniz kuklalar, bu millet nezdinde \'yok\' hükmündedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Türkiye, bağımsızlığını birilerinin ihsanına borçlu bir ülke değildir. Sizler lütfedince değil, bizler mücadele edip kazandığımız sürece hürüz. Türkiye, okyanus ötesinden oyunlarla boyunduruk vurulamayacak güçte bir ülkedir. ABD\'deki dava dosyasının 17-25 Aralık dosyasıyla aynı minvalde ve aynı elden çıktığı anlaşılıyor. 17-25 Aralık sürecinde hukuksuzluğu ortaya çıkmış, delil olmadığı, düzmece olduğu anlaşılan her şeyi ABD\'ye taşıyan el, FETÖ ve arkasındaki Türkiye düşmanlarının elidir. Tanık sanık oluyor, sanık tanık oluyor. Bunları başka bir ülkede yapsalar \'hukuksuzluk\' derler. \'Türkiye aleyhine konuş da ne konuşursan konuş, Türkiye aleyhine konuşsun da kim konuşursa konuşsun\'. Bu anlayışın tek bir gerçeği vardır, Türkiye düşmanlığı.\"

\'BU DEFA SAHNEYİ ABD\'YE TAŞIMIŞLAR\'

Sadece düşmanlık üzerine açılan yargı şemsiyesi altında yapılan hiçbir girişimin adalet barındırmayacağını belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Zarrab\'ın bir gün tanık, bir gün sanık olduğu davayı salonda takip eden FETÖ\'cüler var. Salondan çıkıp ağızlarını sulandıra sulandıra, sosyal medyada savcının iddialarını yaymakla meşguller. Çünkü \'Türkiye\'ye nasıl zarar verilir\' noktasında buluşmuşlar. Umut, fakirin ekmeği. FETÖ\'cülerin hayallerini yeşertmeye uğraşan bir dava kurgusu sözkonusu\" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’de operasyonun tamamlanamadığını dile getirerek, \"Dört yıl önce sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü, şu an okyanus ötesinde sergileniyor. Türkiye\'de başaramayınca, bu defa sahneyi ABD\'ye taşımışlar. 17-25 Aralık tiyatrosunun perdesi çoktan kapandı. Bunlar, kapanmış bir tiyatro sahnesinde tekrar sahneye çıkmak isteyenler. 17-25 Aralık\'ın 2013 versiyonunu nasıl bertaraf ettiysek, 2017 versiyonunu da aynı şekilde bertaraf edeceğiz\" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu\'nun ifadelerinin ardından, FETÖ şüphelilerinden birinin \'Ortaya çıkan bilgilerden sonra, polislerin, savcıların bir dakika bile ceza evinde tutulmaması gerekir\' dediğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

\"Kılıçdaroğlu, buradan konuşuyor, FETÖ\'cü hainler, 15 Temmuz hainlerinin hapishanelerden çıkmasını arzu ediyor. Kılıçdaroğlu kağıtları sallamış, okyanus ötesinde iftiraya zorlanan bir şahıs üzerinden, hapishanelerdeki FETÖ\'cü hainler aklanmış. Bunu kimseye yutturamazsınız. Aziz milletimiz de bu oyunlara tok. Kumpasın hedefi, Türkiye\'dir. Türkiye, 15 Temmuz\'da bu milletin 250 evladını şehit eden FETÖ\'cüleri aklamak, hapishaneleri boşaltmak için ABD\'deki tiyatroya dönen dava ile Türkiye\'deki tüm 15 Temmuz kahramanlıklarını yok saymaya, itibarsızlaştırmaya uğraşarak, FETÖ\'nün amaçlarına hizmet ediyorlar. 15 Temmuz\'u bu millete unutturmaya çalışanlar, okyanus ötesi tezgah davaları ile bizi asla yıldıramaz, yıldıramayacak.\"

