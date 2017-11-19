Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Başkan Aktaş, Bursa’yı havadan inceledi

BURSA, (DHA) - BAŞBKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da yatırım yapılması planlanan bölgeler ile trafikte sıkıntı yaşanan yerleri havadan inceledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, geçen hafta en yoğun olduğu saatlerde metroda incelemelerde bulunarak, Bursalıların taleplerini dinledi. Bugün de Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Başkan Aktaş, çeşitli yatırımların yapıldığı ve yeni yatırımlar için düşünülen bölgeleri havadan inceledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları hakkında Çavuşoğlu’na bilgi veren Aktaş, helikopterle 1 saat süren inceleme sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.

Başkan Aktaş, \"Bursa, hızla büyüyen bir şehir. Bursa’da sokağa çıktığınızda, kime sorarsanız sorun ulaşım, trafiğin durumu, toplu ulaşımın kalitesi, hızı ve fiyatı ile ilgili sıkıntıdan bahsediliyor. Ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bursa’ya genel bir fotoğrafa dikey olarak da bakalım istedik. Faydalı bir gezi oldu. Notlarımızı aldık, insanımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalarla yeni dönemin farkını hissettireceğiz\" diye konuştu.

İLÇE BELEDİYELERİYLE İŞ BİRLİĞİ

Yapılan çalışmaların olumlu etkilerinin olacağını vurgulayan Başkan Aktaş, \"Bugün ve bundan sonra yapılacak çalışmalar da uzun yıllar olumlu etkilerini hissettirecektir. Hem merkezi hükümet imkanlarını hem büyükşehir belediyesi imkanlarını hem de hayırseverler yap-işlet-devret ve iş adamları imkanlarını kullanacağız. Hep birlikte adım atacağız” dedi. Aktaş, ayrıca ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde, ortak akılla güç birliği oluşturularak, Bursa’ya güzellikler katılacağına dikkat çekti.

Bursa için verimli adımlar atılacağını belirten ​Başkan Aktaş, “Bu izlenimlerimizi Sayın Cumhurbaşkanı\'mızla da paylaşıp, inşallah Bursa’yı layık olduğu yere daha fazla götürmek adına el birliğiyle hükümet ve yerel idare olarak büyük bir güç birliğiyle hareket edeceğiz. Bursa’nın yarınları daha güzel olsun” diye konuştu.

ÖNCELİK ULAŞIM

Bursalıları her zaman istişareye davet ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, ulaşımla ilgili atılacak adımlara da değinerek, şunları söyledi:

“Programda olan kavşaklar, ulaşım dairesi ile revize edilen kavşaklar, genişletmeye çalıştığımız yollar var, fayda maliyet analizi de yapıyoruz. Sadece ulaşım odaklı havadan bir inceleme daha yapacağız. Bursa, ulaşımı konuşuyor; trafiğin yoğunluğunu, ulaşımın kalitesini, toplu ulaşımın fiyatını. Bunlarda iyileştirmeler, yapılması lazım. Tabi ki plan dahilinde. İndirim yapacağımızı söyledik. Bursa gibi hızlı büyüyen yoğun şehirlerde trafik maalesef kaçınılmaz bir gerçek; ama yapacağımız uygulamalarla bunu minimize etmek lazım. Sabah, akşam ve hafta sonu belirli saatlerin pik saatler olduğunu unutmamak lazım. Kesinlikle yapılabilecek önemli dokunuşlar ve hamlelerimiz olacak.”

FOTOĞRAFLI