Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Ekonominin rekor seviyede büyümesi, Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında büyüdüğünü belirterek, \"Türkiye ekonomisinin rekor seviyede büyümesi ülkemizin düşmanlarını hayal kırıklığına uğratırken, maalesef anamuhalefet partisinin genel başkanını da rahatsız etti\" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Programın açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Özellikle son çeyrekte, ülkemizin yüzde 11,1 oranıyla dünyada en hızlı büyüyen ülke olması, dünyadaki dostlarımıza ve mazlum milletlere güven telkin etmiş, bize düşmanca davrananları hayal kırıklığına uğratmıştır. Ülkemizin yıllık büyüme hızında istikrarı yakalaması, bu büyüme hızını devam ettirebilmesi daha çok siz sanayici ve işadamlarımızın gayretlerine, hükümetimizin sizlere olan desteklerine bağlıdır. Biz bu ekonomik büyümeyi sürdürdükçe, refahımızı artırdıkça, bugün bize sorun çıkarma niyetinde olanların da yavaş yavaş ülkemizle işbirliği çabalarına gireceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında rekor seviyede büyümesi ülkemizin düşmanlarını hayal kırıklığına uğratırken, maalesef anamuhalefet partisinin genel başkanını da rahatsız etti. Türkiye bu büyüme oranıyla, G-20 ülkelerinin tümünü geride bıraktı. Bizler her açıdan Türkiye’yi büyütmek ve yatırımcıları ülkemize çekmeye çalışırken, Kılıçdaroğlu’nun, Hitler döneminden bahsederek, Türkiye’de hiçbir kimsenin can ve mal güvenliği bulunmadığını öne sürmesi, bu ülkeye açık bir ihanettir. Bu denli hayal aleminde yaşayan bir anamuhalefetin Türkiye’yi yükseltmek için bir kaygısı olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Kılıçdaroğlu’nu bir an önce CHP seçmenine saygı duymaya ve Türkiye gerçekleriyle yaşamaya çağırıyorum” dedi.

Hakan Çavuşoğlu\'nun konuşmasının ardından 8 ayrı kategoride ödül almaya hak kazanan firmalara ödülleri verildi. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, ihracat, inovasyon, istihdam, dönüşüm ve fark oluşturanlar, en fazla ar-ge çalışması yapan KOBİ’ler ve sektör liderleri kategorilerinde 87 ödül dağıtıldı.

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