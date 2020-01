Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 128 ülke Kudüs kararına Türkiye'nin öncülüğünde 'Dur' dedi (2)

BALKAN TÜRKLERİNE İKAMETGAH MÜJDESİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa programları kapsamında BAL-GÖÇ\'ün 17. Genel Kuruluna katıldı. Burada Balkan Türklerine müjde veren Çavuşoğlu, \"Her kim olursa olsun Türkiye’ye 1 saatliğine bile gelmiş olsa uzun dönem ikametgah verilecek\" dedi.

BAL-GÖÇ\'ün 17. Genel Kurulunda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bulgaristan’daki genç nüfusun ekonomik sebeplerden dolayı bir başka ülkeye göç etmek durumunda kaldığını ifade etti. Çavuşoğlu, “Bugün Batı Trakya Avrupa’nın en az gelişmiş bölgesidir. Ekonomik olarak sıkıntılar var. Şimdi bizlerin bir araya gelerek somut atmamız gerekiyor. Bugün Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımıza ve insanlara istihdam temin edecek nasıl bir yatırım yapabiliriz diye düşünmeliyiz. Artık söz söyleme zamanı geçti, elimizi taşın altına koyma vakti geldi. Bir fabrika satın alıp istihdam gücü sağlanabilir. Bunu yapacak gücümüz var. Bugün Batı Trakya’ya, Balkanlar\'a, Kosova’ya nasıl yatırım götürürüz bunu düşünmemiz gerekiyor. İstisnai vatandaşlık, uzun dönem ikametgah, sağlık sorunları bunların sorunlar bitti. 31 Aralık tarihine kadar Türkiye’ye her hangi bir sebeple 1 saatliğine dahi kim girmiş ise hepsi uzun dönem ikametgah sahibi olacaktır. Bunun kararı, genelgesi cebimde. Bakanlığımın ilk icraatı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile Türkiye’ye gelmemiş olsa dahi orada okuyan kardeşimize burs olanağı tanıyan yasayı da yürürlüğe koyduk. Ayrıca Vakıflar Müdürlüğü vasıtasıyla yabancı öğrencilerin bursunu 500 liraya çıkardık. Biz sahip çıkacağız” diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu\'nun milli bir değer olduğunu, bazı spor komplekslerine ve kamusal alanlara isminin verilmesi istendiği hakkında talepler aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Biz parti olarak üzerimize düşen görevin gereğini yaparız. Yıldırım ilçesinde Türkiye’nin en büyük spor kompleksine Naim Süleymanoğlu’nun ismini vereceğiz. Biz şimdi hükümet ve belediyeler olarak da yapacağız. Ama hani isim hani isim diye bağıranlar, bugüne kadar birkaç belediyeniz bu atılımı yapsaydı daha iyi olmaz mıydı? Her zaman siyaset yapılmaz. Siyaset samimiyetle yapılır. Her şeyden siyasi rant devşirilmez. Naim Süleymanoğlu hepimizin ortak değeridir” dedi.

GEMLİK\'İ İÇEREN KHK AÇIKLAMASI

BALGÖÇ programının ardından Çavuşoğlu, AK Parti Bursa il yöneticilerinden Sadi Yıldırgan\'ın Bağlarbaşı Merkez Hacı Veli Camisi\'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu cenazenin arından Gemlik ile ilgili maddeler içeren KHK hakkında açıklama yaptı. Çavuşoğlu, \"Depremin beraberinde getirdiği olumsuzlukları giderebilmek öncesinde gereken tedbirleri almak bakımından birçok yeni düzenlemenin altına imza atmış olduk. Bursa, depremle ilgili olarak çeşitli riskleri barındıran bir ilimiz. KHK ile beraber riskli olan bölgenin risksiz alana taşınması için Gemlik’in sırtlarında yer alan makilik alanda yapılaşmaya alan açmak için kanunda bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyle beraber Orman ve Su İşleri Bakanlığının ukdesinde bulunan orman vasfını yitirmiş arazilerin tespit edilmek suretiyle Maliye Hazinesine intikalini sağlayacağız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım\'a Gemlik\'in durumunu ve yapılması gereken bu değişikliği anlattıklarını söyleyen Çavuşoğlu, \"Kendileri KHK ile bu değişikliğin gerçekleşebileceğine ilişkin bize ümit verdiler. Biz de üzerinde belediye başkanımız, Orman ve Su İşleri Bakanımız ile birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve kararnameye hazır hale getirdik. Son olarak Sayın Başbakanımızın yönlendirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle beraber Gemlik\'e ilişkin bu yasal düzenleme KHK\'da akşam itibariyle yayınlanmış oldu. KHK ile beraber riskli olan bölgenin risksiz alana taşınması için Gemlik’in sırtlarında yer alan makilik alanda yapılaşmaya alan açmak için kanunda bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyle beraber Orman ve Su İşleri Bakanlığının ukdesinde bulunan orman vasfını yitirmiş arazilerin tespit edilmek suretiyle Maliye Hazinesine intikalini sağlayacağız. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik’in depremsellikten kaynaklanan riskini ortadan kaldırmak için bir dönüşüme girişmiş olacağız. Bu uzunca bir süredir peşinden koştuğumuz, değiştirmeyi arzu ettiğimiz halde çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğimiz bir değişiklikti\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI