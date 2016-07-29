Başbakan Yardımcısı Canikli: FETÖ mağduru pilotlara geri dönüş imkânı vereceğiz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sağlık kontrolünde elenen birçok pilotun 'FETÖ mağduru' olduğunu açıkladı. Bu durumda olan pilotların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönmesi için çalışma başlatılırken Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Şimdi onlara geri dönüş imkanı veriyoruz, ama bu sefer sağlık kontrolünü Sağlık Bakanlığı doktorlarının olacağı bir heyet yapacak” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, darbe girişiminden sonra ordudan atılan pilotlar yüzünden Hava Kuvvetleri'nde bir zaaf yaşamayacağını söyledi. Ayrılan pilotların geri dönme talebi olduğunu belirten Işık, "Bu yapının baskıları sonucunda askeri okullardan ayrılanların yaşadıkları haberlerini yapıyoruz. Devlete ödedikleri tazminatlar var. Bu konuda çalışmayı tamamladık. Birkaç alternatifli çalışmamız var. O arkadaşlarımızın sorunlarını çözecek düzenlemeyi sağladık. Geri dönmelerde dikkatli olmamız gerekiyor. Tazminat konusunda çalışma yaptık. Geçmişe dönük bir düzenlemeyi hazırladık ama kapsamını başbakanımız ve maliye bakanımızla istişare ile belirleyeceğiz" dedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre darbe girişimine karışan 241 savaş pilotunun ihraç edilmesinin ardından devlet açığı kapatmak için düğmeye bastı.

Hava Kuvvetleri 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kilit rol oynamıştı. 'Paralel yapılanma'nın hava hastanelerindeki doktorları, sağlıklı savaş pilotlarına “kalp” rahatsızlığı teşhisi koyduğu iddia edilmişti. 'Paralel yapı'nın Eskişehir, Etimesgut ve İzmir Hava Hastanelerinde çok etkin olduğu öğrenilirken, pilotlara verilen “uçamaz” raporlarının büyük çoğunluğunun ise Etimesgut Hava Hastanesi’nin doktor imamı M.A. ve Eskişehir Hava Hastanesi’nin doktor imamı Ş.B. tarafından verildiği ileri sürülmüştü.

Canikli'den rapor açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, örgütün kendilerinden olmayan pilotları devre dışı bırakmak için sağlık raporlarını belli merkezlerden yönettiklerine hatırlatarak, “Türk Hava Kuvvetleri'ne tamamen kendi adamlarını almışlar... Şimdi onlara geri dönüş imkanı veriyoruz, ama bu sefer sağlık kontrolünü Sağlık Bakanlığımızın doktorlarının olacağı bir heyet yapacak” dedi.