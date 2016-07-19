Başbakan Yardımcısı Canikli: Erdoğan’ın yapacağı açıklama piyasalara olumlu olacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Yarın Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı, yasal sistemimizin imkan sağladığı bir durum olacak. İstikrarsızlık kaynağının tamamen defedilmesi, gelecekte de tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek tedbirlerin alınmasını kolaylaştıracak adım olacağı için tam tersine piyasalarda kesinlikle olumlu bir etkisi olacaktır" dedi.

Canikli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası açıklayacağı karara ilişkin olarak "Sıkı yönetim değil, öyle İstiklal Mahkemesi falan da değil. Bu istikrarsızlık kaynağını besleyen yapının daha etkili bir şekilde temizlenmesini sağlayacak, tamamen anayasal, yasal yetkilerin kullanılacağı bir durum ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

Canikli, Bloomberg HT- Habertürk ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Canikli, darbe girişiminin bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşı karşıya kaldığı siyasi ve ekonomik istikrarı tehdit eden en büyük hadiselerden birisi olduğunu belirtti.



"Şu ana kadar içerideki bu ağ, büyük oranda tespit edildi"



Nurettin Canikli, "Türkiye geçmişte de çok sıklıkla buna benzer teşebbüslerle ya da sonuç alan darbelerle karşı karşıya kalmıştır ama bu, yapılış biçimi, hedefleri itibarıyla bakıldığında kıyaslanamayacak kadar farklı, ahlak dışı, haince bir teşebbüstür. Büyük ihtimalle ki ihtimal bile değil kesin, küresel ölçekli projelerin bir ayağı olarak, bir yansıması, onun bir parçası olarak da düşünmek gerekiyor. Türkiye'de kumanda edilen büyük bir hadiseydi. Esasında, çok da iyi planlanmış... Ayrıntılar ortaya çıktıkça bunları görebiliyoruz. İnanılmaz bir destek ağı var. Şu ana kadar içerideki bu ağ, büyük oranda tespit edildi. Yine çalışmalar devam ediyor. Uluslararası boyutu var. Bu tür hadiseler küresel gelişmelerden bağımsız düşünülemez." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de istikrar ortamının yoğun olarak hedef alındığına dikkati çeken Canikli, darbe girişiminin tamamen defedildiğini, her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi.

"İadenin gerçekleşmemesini beklemiyoruz"

Gülen'in iadesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Canikli, "Tüm bilgi, belge ve deliller dosyanın içerisinde var. Burada artık delil, bilgi, belge gelmedi gibi gerekçelerle bugüne kadar savuşturulması, geçiştirilmesi bundan sonra yapılamaz. İlave dosyalar da gidecek. Her gün yeni delil, bilgi, bulgular ortaya çıkıyor. Hukuki açıdan hiç kimsenin reddedemeyeceği tarzda, kesin olarak bu darbe teşebbüsünün mimarı, yöneticisi, elebaşı olarak görülüyor. Bu konuda açıklamalar, itiraflar var." diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olduğunu belirten Canikli, söz konusu iadenin gerçekleşmemesi gibi bir ihtimal beklemediklerini söyledi.

"Faiz kararı, kendine güvenen bir karardır"

Başbakan Yardımcısı Canikli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına ilişkin "Bugün Merkez Bankası'nın aldığı bu karar, 25 baz puan indirim, bu noktada yaşadığımız hadiseyle ilgili herhangi kalıcı bir risk oluşturmadığının Merkez Bankası tarafından kendi politikaları yönüyle ilanıdır. Son derece doğru, son derece yerinde bir karardır, kendine güvenen bir karardır. Eğer bu noktada bir kaygı taşımış olsaydı başka şekilde karar alınabilirdi. İndirim sürecinde kesinti olabilirdi." değerlendirmesini yaptı.

"Sıkı yönetim değil"

Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı unsurlara ilişkin de şunları söyledi:

"Sıkı yönetim değil, öyle İstiklal Mahkemesi falan da değil. Bu istikrarsızlık kaynağını besleyen yapının daha etkili bir şekilde temizlenmesini sağlayacak, tamamen anayasal, yasal yetkilerin kullanılacağı bir durum ortaya çıkacak. Yarın Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı, yasal sistemimizin imkan sağladığı bir durum olacak. İstikrarsızlık kaynağının tamamen defedilmesi, gelecekte de tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek tedbirlerin alınmasını kolaylaştıracak adım olacağı için tam tersine piyasalarda kesinlikle olumlu bir etkisi olacaktır."

Başbakan Yardımcısı Canikli, yeni teşvik sisteminde yatırımcının cari yılda diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarından vergi indirimi yapabileceğini anlattı.