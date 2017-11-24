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Politika

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye Mısır ve Mısır halkının yanındadır

ANKARA (DHA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Mısır'ın El Ariş kentinin batısındaki bir camide meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Mısır halkının üzüntüsünü paylaşıyoruz

24 Kasım 2017 20:42

ANKARA (DHA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Mısır\'ın El Ariş kentinin batısındaki bir camide meydana gelen terör saldırısına ilişkin, \"Mısır halkının üzüntüsünü paylaşıyoruz. Mısır halkına ve Mısır hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Mısır\'ın El Ariş şehrindeki El-Ravdah Camiine cuma namazı sırasında yapılan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Hangi dinden, nerede olursa olsun mabetlere ve ibadet edenlere yapılan her saldırı, insanlığa, insani değerlere ve inanca açık saldırıdır. Bu saldırıyı yapan teröristler, onlara saldırı emrini veren terör örgütleri ve bu örgütleri kullananlar, insanlık düşmanıdır, din düşmandır\"  dedi.

Bozdağ, Mısır’daki terör saldırısına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Mısır’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına, Mısır halkına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. Mısır halkının üzüntüsünü paylaştıklarını ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti: \"Mısır halkına ve Mısır hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Türkiye ve Türk halkı, terör saldırıları karşısında kardeş Mısır halkının ve Mısır’ın yanındadır. Mısır\'ın El Ariş şehrindeki El-Ravdah Camiine cuma namazı sırasında yapılan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Hangi dinden, nerede olursa olsun mabetlere ve ibadet edenlere yapılan her saldırı, insanlığa, insani değerlere ve inanca açık saldırıdır. Bu saldırıyı yapan teröristler, onlara saldırı emrini veren terör örgütleri ve bu örgütleri kullananlar, insanlık düşmanıdır, din düşmandır.\"

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