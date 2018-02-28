Başbakan Yardımcısı Akdağ, çocuk istismarının önlenmesi çalışmalarıyla ilgili CHP ve MHP'yle görüştü; HDP'ye gitmedi

Çocuk istismarının önlenmesine yönelik kendi başkanlığında kurulan komisyonun çalışmaları hakkında TBMM'de MHP ve CHP grup başkanvekillerini bilgilendiren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, HDP temsilcileri ile ise görüşmedi.

Konuya ilişkin kanun taslağını 10 gün içinde Meclis’e getireceklerini belirten Akdağ, "Tecavüz ve öldürme vakalarında bütün partilerle hem fikiriz. Bunlara Türk hukuk sitemindeki en ağır cezaları verebileceğimizi yani bu hususta bir yasa değişikliği yapabileceğimizi umut ediyorum" dedi. Çocuk istismarını önleme konusunda toplumsal bilincin oluştuğunu savunan Başbakan Yardımcısı, komisyonun özellikle cinsel istismarın önlenmesi amacını taşıdığını söyledi.

"Ortak çözümler bulmaya gayret edeceğiz"

CHP'nin çocuk istismarının önlenmesine ilişkin hazırlayacakları çalışmaları kendilerine sunacaklarını bildiren Akdağ şöyle devam etti:

"Oluşturduğumuz acil eylem planı taslağı ve içinde kanun maddeleri de var değiştirilecek. Dolayısıyla biz de bu verileri alarak kendi çalışmalarımızdan elde ettiğimiz taslağı paylaşacağız. Prensiplerde birbirimizden farklı düşünmüyoruz. Çocuğu koruma konusunda cinsel istismara mani olma konusunda aynı noktadayız. Mümkün olduğu kadar birlikte devam etmeye ortak probleme karşı ortak çözümler bulmaya gayret edeceğiz.

"Daha önce de çalışılmış 2005 ve 2014'te. Özellikle bunun en ağır şekilleri küçük çocuklara yapılan şekilleri, işin içine çocuğun öldürülmesi de karışmışsa cezaları o noktalarda daha da ağırlaştırmayı planlıyoruz. Büyük ölçüde fikirbirliği olduğunu görüyorum. Kanunu 10 gün içinde getirmeyi planlıyoruz. Cezaların ağırlaştırılması caydırıcılık niteliğinde ele aldığımız bir konu. Önemli olan bir taraftan toplumun vicdanını bu hususta tatmin ederken öbür taraftan caydırıcılığı arttırmaktır. Tecavüz ve öldürme vakalarında bütün partilerle hem fikiriz. Bunlara Türk hukuk sitemindeki en ağır cezaları verebileceğimizi yani bu hususta bir yasa değişikliği yapabileceğimizi umut ediyorum.”

CHP'li Özkoç: Bu konu siyaset üstü

Görüşme sonrasında yaptığı değerlendirmede, Başbakan Yardımcısı Akdağ’ın çalışmaların bir an önce karara bağlanması konusunda ısrarcı olduğunu ifade eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, "Biz de çalışmamızı sayın bakana ileterek bunların olgun şekilde değerlendirilmesini sağlayacağız. Bu konu siyaset üstü” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM'deki grubunu da ziyaret eden Akdağ, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Erhan Usta ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile görüştü.