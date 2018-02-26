Başbakan Yardımcısı Akdağ: Çocuk istismarında cezaların ağırlaştırılmasında mutabıkız

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa cinsel istismarın önlenmesi ile ilgili 6 bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çocuğun ve ailenin ifşa edilmemesinin önemli olduğunu söyleyen Akdağ, "Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda biz bakan arkadaşlar olarak mutabıkız" açıklamasında bulundu. Bakan Akdağ, çocuk istismarının arttığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın konuşmasından satırbaşları:

Aile Sosyal Politikalar Bakanımız eğitimlerini artıracak. Cezaların ağırlaştırılmasında mutabıkız. Mağdur ve ailesini ifşa etiyseniz onların hayatı rezil oluyor. Her halukarda çocuğun ve ailenin ifşa edilmemesi önemli. Sadece çocuğun baş haflarini yazmamakla çocuğu koruyamayız.

Aslında çok iyi şekilde kurduğumuz çocuk izlem merkezlerimiz var. Veri toplamak için özel bir ekip oluşturduk. Bu verilerin ortak olarak işlenmesi son derece önemli. Yıllık aralıklarla yapılabilecek çalışmalar silsilesini de tasarlıyoruz. Çocuk istismarının arttığına yönelik yayınlar var. Bu doğru değil.

TÜİK ile beraber bir ekip, veri toplama ve bu verilerin sözlüğünün hazırlanması, verilerin bir veri seti şeklinde, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde, ölçülü bir şekilde paylaşılması konusunda çalışıyoruz